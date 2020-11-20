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Девять голов за три игры. Левандовский - игрок месяца в Бундеслиге
Космические показатели
Форвард "Баварии" Роберт Левандовский был выбран лучшим футболистом октября в Бундеслиге.
За месяц он провел три матча в чемпионате Германии (в двух получил отдых) и забил за это время девять голов. Также на награду претендовали Мюллер, Хуммельс, Кунья, Анхелиньо и Аларио.
Your #BundesligaPOTM for October has been decided! ????— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 20, 2020
Who else but @lewy_official? ????@EASPORTSFIFA #FIFA21 pic.twitter.com/jJcsuZnnqt
Всего в нынешнем сезоне на счету польского нападающего 13 голов и пять ассистов в 11-ти играх.
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