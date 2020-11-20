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Девять голов за три игры. Левандовский - игрок месяца в Бундеслиге

Германия
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Девять голов за три игры. Левандовский - игрок месяца в Бундеслиге
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Форвард "Баварии" Роберт Левандовский был выбран лучшим футболистом октября в Бундеслиге.

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За месяц он провел три матча в чемпионате Германии (в двух получил отдых) и забил за это время девять голов. Также на награду претендовали Мюллер, Хуммельс, Кунья, Анхелиньо и Аларио.

Всего в нынешнем сезоне на счету польского нападающего 13 голов и пять ассистов в 11-ти играх.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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