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Бундеслига. Айнтрахт доволен ничьей с РБ Лейпциг

Германия
(1 голосов)

Команда Нагельсманна вслед за Баварией теряет очки

Бундеслига. Айнтрахт доволен ничьей с РБ Лейпциг
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, восьмой тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “РБ Лейпциг” 1:1

Голы: Баркок 43 – Поульсен 57

“Айнтрахт”: Трапп – Дурм, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Костич, Камада (Кор 63), Ильзанкер, Соу, Баркок – Силва (Дост 79)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Анхелиньо, Упамекано (Орбан 46) Конате, Адамс – Кампль, Забитцер – Нкунку (Клюйверт 72), Ольмо (Форсберг 46), Айдара – Серлот (Поульсен 46)

Предупреждения: Дурм 48, Соу 59, Абрахам 83 – Нкунку 9, Ольмо 45

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) РБ Лейпциг
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