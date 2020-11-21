Германия
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Бундеслига. Айнтрахт доволен ничьей с РБ Лейпциг
Команда Нагельсманна вслед за Баварией теряет очки
Бундеслига, восьмой тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт – “РБ Лейпциг” 1:1
Голы: Баркок 43 – Поульсен 57
“Айнтрахт”: Трапп – Дурм, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Костич, Камада (Кор 63), Ильзанкер, Соу, Баркок – Силва (Дост 79)
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Анхелиньо, Упамекано (Орбан 46) Конате, Адамс – Кампль, Забитцер – Нкунку (Клюйверт 72), Ольмо (Форсберг 46), Айдара – Серлот (Поульсен 46)
Предупреждения: Дурм 48, Соу 59, Абрахам 83 – Нкунку 9, Ольмо 45
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