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Мюллер вышел на пятое место по количеству матчей в составе Баварии
Томас провел 549-й матч в футболке мюнхенцев, а для Нойера игра с "Вердером" стала 400-й
В матче 8-го тура Бундеслиги
Этот поединок стал знаковым в статистическом плане сразу для нескольких футболистов мюнхенцев.
Атакующий полузащитник Томас Мюллер провел свой 549-й матч в футболке "Баварии" и вышел на 5-е место по количеству игр в составе мюнхенского клуба. Больше только у Оливера Кана, Герда Мюллера и Франца Беккенбауэра. А лидером по этому показателю является Зепп Майер - 700 матчей.
Для вратаря "Баварии" Мануэля Нойера этот поединок стал 400-м в составе мюнхенцев. А хавбек Хави Мартинес провел свой 250-й матч в футболке "Баварии".
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