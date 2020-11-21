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Мюллер вышел на пятое место по количеству матчей в составе Баварии

Германия
(1 голосов)

Томас провел 549-й матч в футболке мюнхенцев, а для Нойера игра с "Вердером" стала 400-й

Мюллер вышел на пятое место по количеству матчей в составе Баварии
Новина українською

В матче 8-го тура Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Вердером" 1:1.

Этот поединок стал знаковым в статистическом плане сразу для нескольких футболистов мюнхенцев.

Атакующий полузащитник Томас Мюллер провел свой 549-й матч в футболке "Баварии" и вышел на 5-е место по количеству игр в составе мюнхенского клуба. Больше только у Оливера Кана, Герда Мюллера и Франца Беккенбауэра. А лидером по этому показателю является Зепп Майер - 700 матчей.

Для вратаря "Баварии" Мануэля Нойера этот поединок стал 400-м в составе мюнхенцев. А хавбек Хави Мартинес провел свой 250-й матч в футболке "Баварии".

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В статье: Хави Мартинес Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Вердер (Бремен) Бундеслига
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Источник:
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