Мюллер вышел на пятое место по количеству матчей в составе Баварии

В матче 8-го тура Бундеслиги "Бавария" сыграла вничью с "Вердером" 1:1.

Этот поединок стал знаковым в статистическом плане сразу для нескольких футболистов мюнхенцев.

Атакующий полузащитник Томас Мюллер провел свой 549-й матч в футболке "Баварии" и вышел на 5-е место по количеству игр в составе мюнхенского клуба. Больше только у Оливера Кана, Герда Мюллера и Франца Беккенбауэра. А лидером по этому показателю является Зепп Майер - 700 матчей.

Для вратаря "Баварии" Мануэля Нойера этот поединок стал 400-м в составе мюнхенцев. А хавбек Хави Мартинес провел свой 250-й матч в футболке "Баварии".