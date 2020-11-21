Герта - Боруссия 2:5. Golden Boy-2020 забил четыре гола за 30 минут и принес Дортмунду победу

Перед игрой “Герта” – “Боруссия” главным героем СМИ был вундеркинд Дортмунда Юссуфа Мукоко. Вчера Мукоко исполнилось 16 лет, что позволяет ему играть во взрослом футболе – лиги U-17 и U-19 юный нападающий давно перерос, забивая в них голы пачками . Мукоко в итоге появился на поле и стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги. Однако до этого исторического события на первый план вышел другой Golden Boy. Эрлинг Холанд, получивший утром одноименную награду от издания Tuttosport , отметил это событие покером. Более того – именно благодаря его мячам “Боруссия” смогла переломить ход игры и вырвать победу в матче с “Гертой”.

Первый тайм складывался неудачно для “Боруссии”. Фавр вернулся к схеме с тремя центрбеками, и, возможно, выбрал для этого не самый подходящий момент. Игроки “Боруссии” часто теряли мяч, и казалось, что просто не понимали, как играть друг с другом. “Герта” выглядела неплохо в обороне, и местами шла в атаку. После одного из таких рейдов очень красивый гол забил Кунья, мощно выстрелив с 25 метров. Свой лучший момент в первой тайме“Боруссия” упустила перед самим перерывом – Геррейру, вместо того, чтобы ударить сам, зачем-то пытался дать пас на Холанду.

Но, как оказалось, Холанд свои моменты еще получит. И реализует их с убийственной эффективностью.

На 47-й минуте минуте норвежец оторвался от Боята, и замкнул прострел на дальнюю штангу от Джана. Проходит две минуты и Холанд бьет офсайдную ловушку “Герты” после паса Брандта. Еще 13 минут, и 20-летний форвард делает хет-трик. Он сам начал атаку, отобрав мяч на половине поля “Герты”, а затем пробил без шансов для Шволова. “Герта” совсем поплыла и сразу пропустила еще четвертый гол от Геррейру.

На 79-й минуте казалось, что хозяевам удалось вернуть интригу в игре (пенальти Куньи после фола Аканджи на Гендузи), но у Холанда были другие планы. Едва “Боруссия” развела мяч с центра поля, как Холанд оформил покер. 23 гола в 22 матчах Бундеслиги – это феноменально. Только после 2:5 на поле вышел Мукоко, но отметиться результативными действиями ему не удалось.

Победа над “Гертой” позволила “Боруссии” приблизиться на одно очко к лидирующей “Баварии”. Для берлинцев это было уже пятое поражение в восьми матчах. “Герта” тринадцатая.

Бундеслига, восьмой тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Боруссия” Дортмунд 2:5

Голы: Кунья 33, Кунья 79 – Холанд 47, Холанд 49, Холанд 62, Геррейру 70, Холанд 79

“Герта”: Шволов – Пекарик (Миттельштедт 85), Боята, Альдерете, Платтенхардт (Зефейк 85) – Дарида (Левен 76), Штарк, Гендузи, Кунья – Лукебакио (Лекки 75), Пентек (Нганкам 76)

“Боруссия”: Бюрки – Аканджи, Хуммельс, Джан (Пищек 76) – Геррейру (Шульц 85), Дауд (Беллингем 62), Витцель, Менье – Брандт, Холанд (Мукоко 85), Ройс (Рейна 77)

Предупреждения: Кунья 61 – Геррейру 10