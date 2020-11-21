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16 лет и один день. Форвард Боруссии стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги
Юссуфа Мукоко вошел в историю
Форвард “Боруссии” Дортмунд Юссуфа Мукоко побил рекорд Бундеслиги, став самым молодым дебютантом в истории соревнования.
Вчера нападающему исполнилось 16 лет, а сегодня он получил первые минуты в футболке взрослой команды BVB, заменив на 85-й минуте Эрлинга Холанда в
Сам Холанд после матча назвал Мукоко “крупнейшим талантом в футболе”. В 89 матчах за молодежные команды "Боруссии" U-17 и U-19 Мукоко забил 141 гол.
Мукоко побил рекорд Нури Шахина, который в 2005-м году дебютировал за Дортмунд в Бундеслиге в возрасте 16 лет и 334 дня.
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