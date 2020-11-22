Бавария - Вердер 1:1. Обзор матча и видео голов

“Бавария” неудачно вышла из международной паузы, потеряв очки в матче с “Вердером”. Чемпиону-2020 даже пришлось отыгрываться по ходу игры – на 45-й минуте Эггештайн вывел гостей вперед. “Баварии” удалось отличиться только одним голом в ответ – отметился Коман. “РБ Лейпциг” не смог воспользоваться потерей очков чемпионом, потому что сам не выиграл у “Айнтрахта”, а “Боруссия” Дортмунд приблизилась к “Баварии” на одно очко.

Бундеслига, восьмой тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Вердер” Бремен 1:1

Голы: Коман 62 – Эггештайн 45+1