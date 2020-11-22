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Бавария - Вердер 1:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(2 голосов)

Бавария – Вердер ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Вердер 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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“Бавария” неудачно вышла из международной паузы, потеряв очки в матче с “Вердером”. Чемпиону-2020 даже пришлось отыгрываться по ходу игры – на 45-й минуте Эггештайн вывел гостей вперед. “Баварии” удалось отличиться только одним голом в ответ – отметился Коман. “РБ Лейпциг” не смог воспользоваться потерей очков чемпионом, потому что сам не выиграл у “Айнтрахта”, а “Боруссия” Дортмунд приблизилась к “Баварии” на одно очко.

Бундеслига, восьмой тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Вердер” Бремен 1:1

Голы: Коман 62 – Эггештайн 45+1

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Вердер (Бремен) Бундеслига Кингсли Коман
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