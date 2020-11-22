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Фавр сбился со счёта, пытаясь сосчитать количество голов Холанда в ворота Герты
Эрлинга не остановить
У форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда случился комичный диалог с наставником команды Люсьеном Фавром после победы над "Гертой" (5:2), в которой норвежец оформил покер.
"Честно говоря, после игры Люсьен Фавр спросил меня, сколько я забил. Он спросил: "Ты забил три?"
Я ответил: "Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы заменили меня". Так что я немного злюсь на него прямо сейчас", – сказал Холанд после игры ESPN.
Напомним, перед игрой Холанда объявили обладателем премии Golden Boy-2020, вручаемой лучшему молодому футболисту мира.
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