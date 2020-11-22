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Фавр сбился со счёта, пытаясь сосчитать количество голов Холанда в ворота Герты

Германия
(1 голосов)

Эрлинга не остановить

Фавр сбился со счёта, пытаясь сосчитать количество голов Холанда в ворота Герты
Новина українською

У форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда случился комичный диалог с наставником команды Люсьеном Фавром после победы над "Гертой" (5:2), в которой норвежец оформил покер.

"Честно говоря, после игры Люсьен Фавр спросил меня, сколько я забил. Он спросил: "Ты забил три?"

Я ответил: "Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы заменили меня". Так что я немного злюсь на него прямо сейчас", – сказал Холанд после игры ESPN.

Напомним, перед игрой Холанда объявили обладателем премии Golden Boy-2020, вручаемой лучшему молодому футболисту мира.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Герта (Берлин) Люсьен Фавр Эрлинг Холанд
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Комментарии (3)
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филанкрот (donetsk)
22.11.2020 в 11:55
молодець,забивний
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mavate (Днепропетровск)
22.11.2020 в 11:38
Вот так надо играть и забивать ровестнику Холанда чемпиону мира Супряге,а он не может забить гол даже Ингульцу и Колочу. СЛАБАК!!!
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royalstas (Вінниця)
22.11.2020 в 12:32
Ти що здурів їх не можна порівнювати один скоро піде на підвищення в Реал чи Лівер а другий піде на пониження в оренду в якесь Дніпро)))
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0
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