Фавр сбился со счёта, пытаясь сосчитать количество голов Холанда в ворота Герты

У форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда случился комичный диалог с наставником команды Люсьеном Фавром после победы над "Гертой" (5:2), в которой норвежец оформил покер.

"Честно говоря, после игры Люсьен Фавр спросил меня, сколько я забил. Он спросил: "Ты забил три?"

Я ответил: "Нет, четыре. Всего четыре, потому что вы заменили меня". Так что я немного злюсь на него прямо сейчас", – сказал Холанд после игры ESPN.