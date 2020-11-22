ВИДЕО, как Холанд забил четыре гола в матче Бундеслиги и почти догнал Левандовского

Вашему вниманию видео обзор матча Герта - Боруссия Дортмунд, которые встречались в восьмом туре немецкой Бундеслиги. Берлинская команда выиграла первый тайм, но после перерыва на первый план вышел Эрлинг Холанд. Норвежец за 15 минут после возобновления игры оформил хет-трик, а затем поставил точку в разгроме.

Интересно, что Холанд забил уже в шести матчах за Боруссию подряд. В Бундеслиге он забил десять голов в семи матчах. Эрлинг в гонке бомбардиров отстает от Левандовского только на один мяч.

Напомним, что вчера Холанд был объявлен победителем премии Golden Boy 2020 - он получит приз лучшему молодому игроку этого года в мире.

Бундеслига. Восьмой тур

Герта - Боруссия Дортмунд 2:5

Голы: Кунья 33, 79 пен. - Холанд 47, 49, 62, 79, Геррейро 70