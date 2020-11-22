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ВИДЕО, как Холанд забил четыре гола в матче Бундеслиги и почти догнал Левандовского

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Герта - Боруссия Дортмунд, Чемпионат Германии, 21 ноября 2020

ВИДЕО, как Холанд забил четыре гола в матче Бундеслиги и почти догнал Левандовского
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Герта - Боруссия Дортмунд, которые встречались в восьмом туре немецкой Бундеслиги. Берлинская команда выиграла первый тайм, но после перерыва на первый план вышел Эрлинг Холанд. Норвежец за 15 минут после возобновления игры оформил хет-трик, а затем поставил точку в разгроме.

Интересно, что Холанд забил уже в шести матчах за Боруссию подряд. В Бундеслиге он забил десять голов в семи матчах. Эрлинг в гонке бомбардиров отстает от Левандовского только на один мяч.

Напомним, что вчера Холанд был объявлен победителем премии Golden Boy 2020 - он получит приз лучшему молодому игроку этого года в мире.

Бундеслига. Восьмой тур
Герта - Боруссия Дортмунд 2:5
Голы: Кунья 33, 79 пен. - Холанд 47, 49, 62, 79, Геррейро 70

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Герта (Берлин) Эрлинг Холанд
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Комментарии (6)
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_abel_
22.11.2020 в 12:57
наші про сто відразу ловлять зірку і перестають працювати над собою - прагнуть лише кайфувати від грошей і слави, на жаль...і розказують байки, хто їх хоче втридорога купити )))
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0
0
mavate (Днепропетровск)
22.11.2020 в 12:37
При чем здесь Месси и Роналду,для справки,Холанд и Супряга ровестники и играли на одном чемпионате мира и Супряга стал чемпионом и лучшим нападающим!
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
22.11.2020 в 11:45
Тест
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0
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mavate (Днепропетровск)
22.11.2020 в 11:40
Вот так надо играть и забивать ровестнику Холанда чемпиону мира Супряге,а он не может забить даже Ингульцу и Колосу. СЛАБАК!!!
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
22.11.2020 в 11:45
Ну, ну. Нашёл с кем сравнивать. Ты бы ещё с Месси или Рональду сравнил. "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет"...
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-1
football_soccer (Украина)
22.11.2020 в 12:56
футбол это командный вид спорта, а не индивидуальный, то, что Супряга считается чемпионом мира это ведь не его одного заслуга, а всей команды. Холланд и без звания чемпиона, больше всех хайпанул на ЧМ, когда оформил 9 голов Гондурасу..
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