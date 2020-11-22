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ВИДЕО, как Холанд забил четыре гола в матче Бундеслиги и почти догнал Левандовского
Смотреть видео обзор матча Герта - Боруссия Дортмунд, Чемпионат Германии, 21 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Герта - Боруссия Дортмунд, которые встречались в восьмом туре немецкой Бундеслиги. Берлинская команда выиграла первый тайм, но после перерыва на первый план вышел Эрлинг Холанд. Норвежец за 15 минут после возобновления игры оформил хет-трик, а затем поставил точку в разгроме.
Интересно, что Холанд забил уже в шести матчах за Боруссию подряд. В Бундеслиге он забил десять голов в семи матчах. Эрлинг в гонке бомбардиров отстает от Левандовского только на один мяч.
Напомним, что вчера Холанд был объявлен победителем премии Golden Boy 2020 - он получит приз лучшему молодому игроку этого года в мире.
Бундеслига. Восьмой тур
Герта - Боруссия Дортмунд 2:5
Голы: Кунья 33, 79 пен. - Холанд 47, 49, 62, 79, Геррейро 70
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