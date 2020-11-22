“Над этим можно посмеяться”. Вратарь Байера забил нелепый автогол, но был спасен Драговичем

После восьми туров “Байер” и “Вольфсбург” остаются двумя командами, которые еще не проиграли ни одного матча Бундеслиги. Леверкузен вчера переиграл “Арминию” и поднялся на третье место, но был близок к того, чтобы сыграть с новичком лиги вничью.

“Арминия” за весь матч не нанесла ни одного удара по воротам “Байера”, но при этом забила один гол. Не обошлось без курьеза – вратарь “Байера” Лукаш Градецки в безобидной ситуации отправил мяч в свои ворота, не сумев обработать простой пас от Синкгравена.

“Я просто хотел выбить мяч. Не знаю, что случилось с моей ногой. Над этим можно посмеяться, уверен, что появится несколько мемов и клипов на ютубе. Моя команда мне помогла, спасибо Драго. Сегодня вечером я получу удовольствие от пива”, – сказал Градецки после матча.

Финский кипер не случайно благодарит Драговича. Именно экс-защитник “Динамо” забил победный гол “Байера”, подключившись к атаке в самом конце матча.

Бундеслига, восьмой тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” – “Байер” Леверкузен 1:2

Голы: Градецки 47 (авт.) – Бэйли 27, Драгович 88