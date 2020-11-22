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Ничья перед Шахтером. Боруссия Менхенгладбах снова пропустила на последних минутах
Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21 ноября ⋙ Бундеслига на UA-Футбол
Дежавю для Гладбаха. Соперник “Шахтера” в Лиге чемпионов в пятый раз в сезоне потерял упустил три очка, пропустив гол в самом конце игры. В этот раз обидчиком “жеребцов” выступил “Аугсбург”. “Боруссия” выигрывала 1:0 после гола Нойхауса на пятой минуте, а затем еще оказалась в большинстве после удаления защитника “Аугсбурга” Фрамбергера. Однако победный счет удержать не удалось – за гостей голом отметился Калиджури.
Бундеслига, восьмой тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”
Голы: Нойхаус 5 – Калиджури 88
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