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Ничья перед Шахтером. Боруссия Менхенгладбах снова пропустила на последних минутах

Германия
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Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21 ноября ⋙ Бундеслига на UA-Футбол

Ничья перед Шахтером. Боруссия Менхенгладбах снова пропустила на последних минутах
UA-Футбол
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Дежавю для Гладбаха. Соперник “Шахтера” в Лиге чемпионов в пятый раз в сезоне потерял упустил три очка, пропустив гол в самом конце игры. В этот раз обидчиком “жеребцов” выступил “Аугсбург”. “Боруссия” выигрывала 1:0 после гола Нойхауса на пятой минуте, а затем еще оказалась в большинстве после удаления защитника “Аугсбурга” Фрамбергера. Однако победный счет удержать не удалось – за гостей голом отметился Калиджури.

Бундеслига, восьмой тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Аугсбург” 1:1

Голы: Нойхаус 5 – Калиджури 88

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии видеоповторы Аугсбург
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