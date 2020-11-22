Ничья перед Шахтером. Боруссия Менхенгладбах снова пропустила на последних минутах

Дежавю для Гладбаха. Соперник “Шахтера” в Лиге чемпионов в пятый раз в сезоне потерял упустил три очка, пропустив гол в самом конце игры. В этот раз обидчиком “жеребцов” выступил “Аугсбург”. “Боруссия” выигрывала 1:0 после гола Нойхауса на пятой минуте, а затем еще оказалась в большинстве после удаления защитника “Аугсбурга” Фрамбергера. Однако победный счет удержать не удалось – за гостей голом отметился Калиджури.

Бундеслига, восьмой тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Аугсбург” 1:1

Голы: Нойхаус 5 – Калиджури 88