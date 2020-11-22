Бундеслига. Майнц впервые побеждает и опускает Шальке на последнее место

“Майнц” начинает выбираться из ямы. В прошлом туре “карнавальный клуб” прервал серию из шести поражений, сыграв вничью с “Шальке”, а сегодня впервые в новом сезоне победил, забив три гола на выезде “Фрайбургу”.

Героем матча стал форвард “Майнца” Жан-Филипп Матета, сделавший хет-трик. Что интересно, он уже не первый раз забивает три гола в ворота “Фрайбурга” в одном матче. Но сегодня его достижение как никогда было необходимо. “Майнц” очень хорошо прессинговал “Фрайбург” и играл от соперника. “Фрайбург” получил мяч, но в первом тайме ничего с ним не мог сделать, а “Майнц” умело контратаковал, и Матета действовал безошибочно на завершении.

Во втором тайме на поле “Шварцвальд-Штадиона” была уже классическая игра с односторонним движением, но “Фрайбург” из своих многочисленных моментов смог выжать только один гол.

Благодаря этой победе “Майнц” смог подняться из зоны вылета. На последнем месте с тремя очками после восьми туров расположился “Шальке”.

Бундеслига, восьмой тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Майнц” 1:3

Голы: Петерсен 63 – Матета 2, Матета 34, Матета 40

“Фрайбург”: Мюллер – Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Шаллаи, Сантамария (Тиль 88), Темпельманн (Хефлер 46), Грифо – Петерсен, Хелер (Демирович 84)

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Хак, Сен-Жюст – Брозински, Фернандеш (Кунде 70), Квайсон (Онисиво 70), Баррейру (Килиан 90+2), Озтуналы – Матета (Чжи 80), Боэтиюс

Предупреждение: Ньякате 66