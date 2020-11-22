  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Флик: Лев проделал отличную работу в сборной. Уверен, Германия проявит себя на Евро
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик: Лев проделал отличную работу в сборной. Уверен, Германия проявит себя на Евро

Германия
(1 голосов)

Ханси прокомментировал работу Лева в национальной сборной

Флик: Лев проделал отличную работу в сборной. Уверен, Германия проявит себя на Евро
Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик высказался насчет главного тренера национальной сборной Германии Йоахима Лева.

"Лев проделал отличную работу в национальной команде. Критика после плохого результата (прим. - разгромное поражение от сборной Испании со счетом 0:6) понятна, но это не влияет на мою уверенность в том, что сборная хорошо проявит себя на Евро в следующем году при должной подготовке".

Также Флик прокомментировал решение наставника "бундестим" не вызывать Боатенга и Мюллера в сборную.

"Йоахим принял решение, и я понимаю, что он его придерживается. Дело касается развития молодых игроков, есть множество многообещающих талантов. Такой путь – это нормально. Я доволен, что Джером и Томас играют за "Баварию", – рассказал Флик.

Напомним, Ханси Флик работал помощником Йоахима Лева в немецкой сборной в период с 2006 по 2014 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йоахим Лев Бавария (Мюнхен) Сборная Германии Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bayern&Germany

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...