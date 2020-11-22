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Флик: Лев проделал отличную работу в сборной. Уверен, Германия проявит себя на Евро
Ханси прокомментировал работу Лева в национальной сборной
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик высказался насчет главного тренера национальной сборной Германии Йоахима Лева.
"Лев проделал отличную работу в национальной команде. Критика после плохого результата (прим. - разгромное поражение от сборной Испании со счетом 0:6) понятна, но это не влияет на мою уверенность в том, что сборная хорошо проявит себя на Евро в следующем году при должной подготовке".
Также Флик прокомментировал решение наставника "бундестим" не вызывать Боатенга и Мюллера в сборную.
"Йоахим принял решение, и я понимаю, что он его придерживается. Дело касается развития молодых игроков, есть множество многообещающих талантов. Такой путь – это нормально. Я доволен, что Джером и Томас играют за "Баварию", – рассказал Флик.
Напомним, Ханси Флик работал помощником Йоахима Лева в немецкой сборной в период с 2006 по 2014 год.
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