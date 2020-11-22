Бундеслига. Кельн ставит антирекорды, Унион сияет

Шотландский комментатор ESPN Дерек Ри отметил перед игрой, что “Кельн” находится на грани повторения своих трех антирекордов в Бундеслиге. “Козлы” находились в одном матче от того, чтобы установить серию из 18 поединков без побед, 10 поединков без домашних побед и 19 поединков без клин-шитов. “Кельн” в итоге проиграл “Униону” и повторил все три антирекорда. В следующем туре “козлы” играют против “Боруссии” Дортмунд и имеют все шансы их превзойти.

“Унион” набрал хорошую форму перед международной паузой (две ничьи и две победы), и были небольшие опасения, что смена ритма помешает скромному берлинскому клубу продлить положительную серию. Тем более, что “Унион” потерял из-за травмы финского форварда Йоэла Похьянпало, который был очень полезен в последних матчах. Однако “Унион” победил и остался на пятом еврокубковом месте. Впечатляющий результат.

Первый гол на “РейнЭнергиШтадионе” забил арендованный у “Ливерпуля” форвард Тайво Авонийи. “Кельн” отыгрался еще до перерыва. Дуда навесил со штрафного, и Скири протолкнул мяч в сетку. Но “Унион” все же смог добиться победы. Ингварстен заработал пенальти, Макс Крузе впервые в своей длинной бундеслиговской карьере не реализовал одиннадцатиметровый, но сыграл точно на добивании.

Финальный штурм не принес “козлам” успеха. “Кельн” и “Шальке” остаются последними командами без побед в сезоне Бундеслиги 2020/21.

Бундеслига, восьмой тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Унион” Берлин 1:2

Голы: Скири 36 – Авонийи 27, Крузе 72

На 72-й минуте Крузе не реализовал пенальти (вратарь)

“Кельн”: Хорн – Вольф (Эхизибуэ 79), Мере, Чихос, Каттербах (Тильманн 79) – Скири – Дрекслер (Лимниос 65), Дуда (Реджбечай 65), Озджан (Арокодаре 83), Якобс – Андерссон

“Унион”: Люте – Ленц, Кнохе, Фридрих, Триммель – Андрих (Рюэрсон 84), Грисбек (Премель 30) – Ингварстен (Гогия 73), Крузе, Беккер (Гиссельманн 85) – Авонийи (Тойхерт 73)

Предупреждения: Дуда 31 – Ингварстен 35, Гиссельманн 90+3