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Флик: Я не слышал, чтобы Боатенг перестал входить в планы Баварии
Наставник мюнхенцев прокомментировал продление контракта Жерома
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказался насчет ситуации вокруг продления контракта с Жеромом Боатенгом.
– В "Баварии" решили не продлевать контракт с Боатенгом?
– Я не слышал, чтобы Жером перестал входить в наши планы. Он играл за "Баварию" больше 9 лет и дважды выигрывал требл. Он очень важный игрок. Немногие могли поверить, что он способен выйти на уровень, который он показывал в прошлом сезоне. Он снова сосредоточен на своей игре, своим отношением он очень помог нам. Нельзя списывать со счетов такого игрока.
– Если клуб решит отпустить Боатенга, вы выступите против?
– Мы знаем, что дает нам Жером. Стоит дождаться развития событий. Сейчас еще очень рано принимать решения, – рассказал немецкий тренер.
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