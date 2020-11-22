Флик: Я не слышал, чтобы Боатенг перестал входить в планы Баварии

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказался насчет ситуации вокруг продления контракта с Жеромом Боатенгом.

– В "Баварии" решили не продлевать контракт с Боатенгом?

– Я не слышал, чтобы Жером перестал входить в наши планы. Он играл за "Баварию" больше 9 лет и дважды выигрывал требл. Он очень важный игрок. Немногие могли поверить, что он способен выйти на уровень, который он показывал в прошлом сезоне. Он снова сосредоточен на своей игре, своим отношением он очень помог нам. Нельзя списывать со счетов такого игрока.

– Если клуб решит отпустить Боатенга, вы выступите против?

– Мы знаем, что дает нам Жером. Стоит дождаться развития событий. Сейчас еще очень рано принимать решения, – рассказал немецкий тренер.