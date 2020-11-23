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Юпамекано хочет покинуть Лейпциг уже в 2021 году
Футболист не хочет оставаться в немецком клубе
Защитник "Лейпцига" Дайот Юпамекано твердо намерен покинуть немецкий клуб летом 2021 года, сообщает Sport.de.
На 22-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ — "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Отмечается, что пункт об отступных Юпамекано в размере 40 миллионов евро будет активирован уже предстоящим летом. Действующее соглашение француза с "Лейпцигом" рассчитано до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Юпамекано принял участие в 7 матчах, в которых забил 1 гол.
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.11.2020 в 16:41
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