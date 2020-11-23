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Причина - COVID-19. Боруссия теряет полузащитника перед матчем ЛЧ
В ближайших матчах - без молодого игрока
Дортмундская "Боруссия" теряет молодого Рейниера Жуниора. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Бразилец сдал положительный тест на коронавирус и ближайшее время проведет на самоизоляции. Полузащитник точно пропустит завтрашний матч Лиги Чемпионов против "Брюгге".
Borussia Dortmunds brasilianischer Profi #Reinier ist positiv auf COVID-19 getestet worden.— Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2020
Wir wünschen Dir einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung, @ReinierJesus20!
ℹ️ Zur Meldung: https://t.co/MBlt7bfdEt
Напомним, что Рейниер принадлежит "Реалу", выступая за "шмелей" на правах аренды. В этом сезоне он сыграл семь матчей.
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