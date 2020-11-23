Причина - COVID-19. Боруссия теряет полузащитника перед матчем ЛЧ

Дортмундская "Боруссия" теряет молодого Рейниера Жуниора. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Читайте также 16 лет и один день. Форвард Боруссии стал самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги

Бразилец сдал положительный тест на коронавирус и ближайшее время проведет на самоизоляции. Полузащитник точно пропустит завтрашний матч Лиги Чемпионов против "Брюгге".

Borussia Dortmunds brasilianischer Profi #Reinier ist positiv auf COVID-19 getestet worden.



Wir wünschen Dir einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung, @ReinierJesus20!



ℹ️ Zur Meldung: https://t.co/MBlt7bfdEt — Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2020

Напомним, что Рейниер принадлежит "Реалу", выступая за "шмелей" на правах аренды. В этом сезоне он сыграл семь матчей.