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Причина - COVID-19. Боруссия теряет полузащитника перед матчем ЛЧ

Германия
(1 голосов)

В ближайших матчах - без молодого игрока

Причина - COVID-19. Боруссия теряет полузащитника перед матчем ЛЧ
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Дортмундская "Боруссия" теряет молодого Рейниера Жуниора. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Бразилец сдал положительный тест на коронавирус и ближайшее время проведет на самоизоляции. Полузащитник точно пропустит завтрашний матч Лиги Чемпионов против "Брюгге".

Напомним, что Рейниер принадлежит "Реалу", выступая за "шмелей" на правах аренды. В этом сезоне он сыграл семь матчей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рейниер Жезус
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