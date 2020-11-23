В Италии не сложилось. Боруссия готова в январе арендовать Эриксена

Кристиан Эриксен, не найдя себя в миланском "Интере", зимой готов сменить клуб. Клубы сразу выстроились в очередь, в надежде подписать датчанина.

По данным Tuttomercatoweb, готова заключить контракт с Эриксеном "Боруссия". Немецкий гранд рассматривает вариант с арендой, которая также будет предусматривать право выкупа.

В текущем сезоне датчанин отыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.