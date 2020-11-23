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В Италии не сложилось. Боруссия готова в январе арендовать Эриксена

Германия
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Может получиться интересный трансфер

В Италии не сложилось. Боруссия готова в январе арендовать Эриксена
UA-Футбол
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Кристиан Эриксен, не найдя себя в миланском "Интере", зимой готов сменить клуб. Клубы сразу выстроились в очередь, в надежде подписать датчанина.

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По данным Tuttomercatoweb, готова заключить контракт с Эриксеном "Боруссия". Немецкий гранд рассматривает вариант с арендой, которая также будет предусматривать право выкупа.

В текущем сезоне датчанин отыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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