Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Италии не сложилось. Боруссия готова в январе арендовать Эриксена
Может получиться интересный трансфер
Кристиан Эриксен, не найдя себя в миланском "Интере", зимой готов сменить клуб. Клубы сразу выстроились в очередь, в надежде подписать датчанина.
По данным Tuttomercatoweb, готова заключить контракт с Эриксеном "Боруссия". Немецкий гранд рассматривает вариант с арендой, которая также будет предусматривать право выкупа.
В текущем сезоне датчанин отыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ТК Футбол: Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина будет оглашено 26 ноября
- Официально: Месси не сыграет с киевским Динамо
- Драматичная победа Медведева в финале Итогового турнира. ВИДЕО
- ВИДЕО, как Холанд забил четыре гола в матче Бундеслиги и почти догнал Левандовского
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...