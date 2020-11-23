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Барселона заплатила Боруссии Дортмунд еще 5 млн евро за Дембеле
Общая сумма трансфера теперь составляет 130 млн
Бюджет “Боруссии” Дортмунд пополнился пятью миллионами евро после очередного транша “Барселоны” согласно договору по переходу Усмана Дембеле.
Французский вингер перешел в “Барселону” три года назад за базовую компенсацию в 105 млн евро. Сумма трансфера может вырасти до 148 млн в случае выплаты всех возможных бонусов.
“Барселона” уже заплатила за 23-летнего футболиста 130 млн евро, информирует kicker. Последний транш состоялся после того, как Дембеле сыграл свой 75-й матч за “Барселону”. Еще пять млн евро “Боруссия” получит, когда вингер сыграет свой сотый матч за “блаугранас”.
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