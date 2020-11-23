Барселона заплатила Боруссии Дортмунд еще 5 млн евро за Дембеле

Бюджет “Боруссии” Дортмунд пополнился пятью миллионами евро после очередного транша “Барселоны” согласно договору по переходу Усмана Дембеле.

Французский вингер перешел в “Барселону” три года назад за базовую компенсацию в 105 млн евро. Сумма трансфера может вырасти до 148 млн в случае выплаты всех возможных бонусов.

“Барселона” уже заплатила за 23-летнего футболиста 130 млн евро, информирует kicker. Последний транш состоялся после того, как Дембеле сыграл свой 75-й матч за “Барселону”. Еще пять млн евро “Боруссия” получит, когда вингер сыграет свой сотый матч за “блаугранас”.