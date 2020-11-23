  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Барселона заплатила Боруссии Дортмунд еще 5 млн евро за Дембеле
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона заплатила Боруссии Дортмунд еще 5 млн евро за Дембеле

Германия
(1 голосов)

Общая сумма трансфера теперь составляет 130 млн

Барселона заплатила Боруссии Дортмунд еще 5 млн евро за Дембеле
UA-Футбол
Новина українською

Бюджет “Боруссии” Дортмунд пополнился пятью миллионами евро после очередного транша “Барселоны” согласно договору по переходу Усмана Дембеле.

Французский вингер перешел в “Барселону” три года назад за базовую компенсацию в 105 млн евро. Сумма трансфера может вырасти до 148 млн в случае выплаты всех возможных бонусов.

“Барселона” уже заплатила за 23-летнего футболиста 130 млн евро, информирует kicker. Последний транш состоялся после того, как Дембеле сыграл свой 75-й матч за “Барселону”. Еще пять млн евро “Боруссия” получит, когда вингер сыграет свой сотый матч за “блаугранас”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
23.11.2020 в 20:56
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...