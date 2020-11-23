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Левандовский: Завершение карьеры? У меня контракт с Баварией - не хочу думать, что будет после

Германия
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Пока Роберту рано еще думать о таком

Левандовский: Завершение карьеры? У меня контракт с Баварией - не хочу думать, что будет после
UA-Футбол
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Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский ответил на вопрос о том, думает ли он завершать карьеру.

"Я не знаю, что сказать. У меня действующий контракт с "Баварией" до 2023-го года. Я не люблю думать наперед и не хочу думать, что будет после окончания контракта.

У меня еще много времени. Я уверен, что смогу играть и после 2023-го, но об этом мне еще нужно будет подумать", - заявил Левандовский.

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В текущем сезоне 32-летний нападающий забил 13 голов в 12-ти играх.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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