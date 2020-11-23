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Левандовский: Завершение карьеры? У меня контракт с Баварией - не хочу думать, что будет после
Пока Роберту рано еще думать о таком
Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский ответил на вопрос о том, думает ли он завершать карьеру.
"Я не знаю, что сказать. У меня действующий контракт с "Баварией" до 2023-го года. Я не люблю думать наперед и не хочу думать, что будет после окончания контракта.
У меня еще много времени. Я уверен, что смогу играть и после 2023-го, но об этом мне еще нужно будет подумать", - заявил Левандовский.
В текущем сезоне 32-летний нападающий забил 13 голов в 12-ти играх.
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