Левандовский: Завершение карьеры? У меня контракт с Баварией - не хочу думать, что будет после

Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский ответил на вопрос о том, думает ли он завершать карьеру.

"Я не знаю, что сказать. У меня действующий контракт с "Баварией" до 2023-го года. Я не люблю думать наперед и не хочу думать, что будет после окончания контракта.

У меня еще много времени. Я уверен, что смогу играть и после 2023-го, но об этом мне еще нужно будет подумать", - заявил Левандовский.

В текущем сезоне 32-летний нападающий забил 13 голов в 12-ти играх.