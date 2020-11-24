Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам после травмы

20-летний канадский защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам на поле после повреждения связок лодыжки, пишет пресс-служба клуба на официальном сайте.

Дэвис получил травму в матче 5-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом", завершившемся разгромной победой мюнхенского клуба со счётом 5:0.

В сезоне-2019/2020 Альфонсо Дэвис принял участие в 46 встречах за "Баварию", в которых отметился 3 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Завтра, 25 ноября, "Баварии" предстоит встреча с "Ред Булл Зальцбург" в групповом этапе Лиги чемпионов.