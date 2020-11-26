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Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который выиграл 15 матчей подряд

Германия
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Мануэль установил новое достижение

Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который выиграл 15 матчей подряд
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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, выигравшим 15 игр подряд, сообщает B/R Football в своём "твиттере". По этому показателю голкипер обошёл нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и одноклубника Йозуа Киммиха (по 14 побед).

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" принимала "Ред Булл Зальцбург". Встреча прошла на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Нойер появился в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Мюнхенская "Бавария" набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. "Ред Булл Зальцбург" (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются "Атлетико" и "Локомотив".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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