Ханси Флик: Тяжелый график? Нужно принят это и делать все возможное, чтобы побеждать

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказал свое мнение касательно тяжелого календаря матчей.

"У нас вылетело несколько игрок, но благодаря Хасану Салихамиджичу сейчас у нас есть глубина состава. У нас одна цель - побеждать и следовать выбранному пути.

Мне кажется, что нужно принять текущую ситуацию и делать все, чтобы побеждать. Не нужно искать оправдания", - заявил Флик на пресс-конференции перед матчем против "Штутгарта".

Отметим, что сейчас в лазарете у "Баварии" находятся Дэвис, Киммих и Зюле.