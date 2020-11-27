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Ханси Флик: Тяжелый график? Нужно принят это и делать все возможное, чтобы побеждать

Германия
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Ханси Флик: Тяжелый график? Нужно принят это и делать все возможное, чтобы побеждать
UA-Футбол
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказал свое мнение касательно тяжелого календаря матчей.

"У нас вылетело несколько игрок, но благодаря Хасану Салихамиджичу сейчас у нас есть глубина состава. У нас одна цель - побеждать и следовать выбранному пути.

Мне кажется, что нужно принять текущую ситуацию и делать все, чтобы побеждать. Не нужно искать оправдания", - заявил Флик на пресс-конференции перед матчем против "Штутгарта".

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Отметим, что сейчас в лазарете у "Баварии" находятся Дэвис, Киммих и Зюле.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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