Германия
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Ханси Флик: Тяжелый график? Нужно принят это и делать все возможное, чтобы побеждать
Решил не жаловаться
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказал свое мнение касательно тяжелого календаря матчей.
"У нас вылетело несколько игрок, но благодаря Хасану Салихамиджичу сейчас у нас есть глубина состава. У нас одна цель - побеждать и следовать выбранному пути.
Мне кажется, что нужно принять текущую ситуацию и делать все, чтобы побеждать. Не нужно искать оправдания", - заявил Флик на пресс-конференции перед матчем против "Штутгарта".
Отметим, что сейчас в лазарете у "Баварии" находятся Дэвис, Киммих и Зюле.
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