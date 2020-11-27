Бундеслига. Вольфсбург и Вердер превзошли все ожидания, забив на двоих восемь голов

“Вольфсбург” и “Вердер” – команды, от которых не следует ожидать результативного футбола. Разница мячей “Вердера” после восьми туров – 10:10, пять последних матчей бременцев закончились со счетом 1:1, в том числе и против “Баварии” в прошлую субботу. У “Вольфсбурга” до сегодняшней игры была лучшая вместе с “РБ Лейпциг” защита – всего пять пропущенных голов. Но в атаке у команды Гласнера были проблемы – девять голов в восьми турах. Это был пятый с конца результат в лиге.

Однако вопреки всем прогнозам о том, что получится скучный матч, команды выдали сумасшедшее зрелище. В ворота залетало все, что возможно.

Уже с первого гола стало понятно, что с этим матчем что-то не так. Центрбек “Вольфсбурга” Лакруа, надежно действовавший в предыдущих турах, позволил обокрасть себя Осако на фланге, японец выполнил прострел, и в штрафной на опережении сыграл Биттенкур.

“Вольфсбург” отыгрался после дальнего удара левого бека Баку, а затем центрбек Брукс забил головой после розыгрыша стандарта у чужих ворот.

Главный тренер “Вердера” Флориан Кофельдт заметил, что фланговый защитник Жан-Мануэль Мбом стал проседать и выпустил вместо него Кевина Мевальда. И через три минуты Мевальд забил гол в ответ! Этот мяч нужно видеть. Мевальд подключился к угловому, и абсолютно неповторимым ударом головой отправил мяч в ворота.

Но “Вольфсбург” тут же вышел вперед. “Вердер” снова провалился на фланге, и Мехмеди, Брекало и Вегорст разыграли комбинацию, которая закончилась ударом нидерландца.

Под знаком алогичности проходил и второй тайм. “Вольфсбург” почти сразу пропустил третий гол – Рашица выполнял прострел и попал в ногу Брукса. Автогол.

После 3:3 “Вердер” стал прижиматься к своим воротам, а “Вольфсбург” больше атаковал, но и не забывал и о прагматичности. И все таки суждено было выиграть именно “волкам”. Сначала Вегорст оформил дубль, а в самом конце матча, когда команды уже играли без остановок в центре поля, “Вольфсбург” убежал в контратаку и свой дебютный гол в Бундеслиге забил 19-летний польский нападающий Бартош Бялек.

5:3 – впечатляющий старт девятого тура Бундеслиги.

Бундеслига, девятый тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Вердер” 5:3

Голы: Баку 22, Брукс 25, Вегорст 37, Вегорст 76, Бялек 90+5 – Биттенкур 13, Мевальд 35, Брукс 47 (авт.)

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Лакруа, Брукс, Руссийон (Отавио 81) – Шлагер, Арнольд – Брекало (Жоау Виктор 90), Мехмеди (Бялек 81), Штеффен (Филипп 65) – Вегорст

“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак, Гебре Селассие – Аугустинссон, Грос (Вольтемаде 84), Эггештайн, Мбом (Мевальд 32) – Рашица (Чонг 72), Биттенкур (Агу 71) – Осако (Зельке 84)

Предупреждения: Мехмеди 73, Арнольд 81 – Мбом 24, Мевальд 57, Мевальд 80

Удаление: Мевальд 80