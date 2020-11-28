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Вольфсбург – Вердер 5:3. Обзор матча и видео голов
Вольфсбург – Вердер ⋉ 5:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, девятый тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
Голы: Баку 22, Брукс 25, Вегорст 37, Вегорст 76, Бялек 90+5 – Биттенкур 13, Мевальд 35, Брукс 47 (авт.)
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