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Вольфсбург – Вердер 5:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Вольфсбург – Вердер ⋉ 5:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Вольфсбург – Вердер 5:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Бундеслига, девятый тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Вердер” 5:3

Голы: Баку 22, Брукс 25, Вегорст 37, Вегорст 76, Бялек 90+5 – Биттенкур 13, Мевальд 35, Брукс 47 (авт.)

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Вердер (Бремен) Бундеслига Чемпионат Германии видео видеоповторы Ваут Вегхорст
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