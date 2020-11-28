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Флик: За такую игру Бавария не получит наград за красоту, но мы добиваемся результатов
Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "Штутгартом"
Главный тренер мнюхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал
"Мы понимаем, что за такую игру не получим никаких наград за красоту, но "Бавария" добивается результатов. Нужно также следить за другими командами, потому что результаты бывают неожиданными.
Важно, что мы отыгрались со счета 0:1 и взяли три очка. В итоге именно это имеет значение. Я знаю, что команда сейчас на пределе, но мы не хотим жаловаться. Все находятся в одинаковых условиях. Для нас важно набирать очки, нигде их не теряя", – рассказал немец.
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