  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Флик: За такую игру Бавария не получит наград за красоту, но мы добиваемся результатов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик: За такую игру Бавария не получит наград за красоту, но мы добиваемся результатов

Германия
(1 голосов)

Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "Штутгартом"

Флик: За такую игру Бавария не получит наград за красоту, но мы добиваемся результатов
Новина українською

Главный тренер мнюхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал выездную победу над "Штутгартом" в матче 9-го тура Бундеслиги.

"Мы понимаем, что за такую игру не получим никаких наград за красоту, но "Бавария" добивается результатов. Нужно также следить за другими командами, потому что результаты бывают неожиданными.

Важно, что мы отыгрались со счета 0:1 и взяли три очка. В итоге именно это имеет значение. Я знаю, что команда сейчас на пределе, но мы не хотим жаловаться. Все находятся в одинаковых условиях. Для нас важно набирать очки, нигде их не теряя", – рассказал немец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Штутгарт (Германия) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bayern & Germany

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...