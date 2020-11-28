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Штутгарт - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Штутгарт – Бавария ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 28 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Штутгарт - Бавария 1:3. Обзор матча и видео голов
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В девятом туре Бундеслиги “Бавария” добыла трудную победу над “Штутгартом” и увеличила свой отрыв от “Боруссии” Дортмунд до трех очков. “Рекормайстеру” пришлось отыгрываться – на 20-й минуте Кулибали поразил ворота Нойера после паса Вамангитуки. Однако еще до перерыва Коман отыграл один мяч, а затем Левандовски вывел гостей вперед. После перерыва “Бавария” меньше атаковала меньше “Штутгарта”, но сумела забить еще один гол – отметился Дуглас Коста. В итоге – 3:1. Непростая, но очень важная победа “Баварии”.

Бундеслига, девятый тур. Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Бавария” 1:3

Голы: Кулибали 20 – Коман 38, Левандовски 45+1, Коста 87

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовский Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Бундеслига Чемпионат Германии видео Кингсли Коман видеоповторы Штутгарт (Германия)
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