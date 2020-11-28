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Унион - Айнтрахт 3:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Унион – Айнтрахт ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 28 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Унион - Айнтрахт 3:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Берлинский “Унион” и “Айнтрахт” Франкфурт сыграли сумасшедший матч, который, возможно, остался в тени поединков “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд. Это была игра с закрученным сюжетом – “Унион” выигрывал 2:0 к шестой минуте, затем пропустил три гола, но в конце матча Макс Крузе фантастическим ударом вернул равновесие в счете – 3:3!

Бундеслига, девятый тур. Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Айнтрахт” Франкфурт 3:3

Голы: Андрих 2, Крузе 6 (пен), Крузе 82 – Силва 27, Силва 36, Дост 79

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бас Дост Бундеслига Чемпионат Германии Макс Крузе Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) Андре Силва
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