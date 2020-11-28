Унион - Айнтрахт 3:3. Обзор матча и видео голов

Берлинский “Унион” и “Айнтрахт” Франкфурт сыграли сумасшедший матч, который, возможно, остался в тени поединков “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд. Это была игра с закрученным сюжетом – “Унион” выигрывал 2:0 к шестой минуте, затем пропустил три гола, но в конце матча Макс Крузе фантастическим ударом вернул равновесие в счете – 3:3!

Бундеслига, девятый тур. Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Айнтрахт” Франкфурт 3:3

Голы: Андрих 2, Крузе 6 (пен), Крузе 82 – Силва 27, Силва 36, Дост 79