Боруссия Менхенгладбах - Шальке 4:1. Обзор матча и видео голов

“Шальке” продолжил свою неутешительную серию. В субботу вечером клуб из Гельзенкирхена проиграл гладбахской “Боруссии”. Для “Шальке” это был 25-й подряд матч чемпионата Германии без побед. Аутсайдер лиги хорошо выглядел в первые минуты, и смог сравнять счет после того как Нойхаус вывел хозяев вперед. Однако пропустив второй гол в конце первого тайма “Шальке” уже не смог вернуться в игру. Как итог – разгром 4:1 и последнее место в чемпионате.

Бундеслига, девятый тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Шальке” 4:1

Голы: Нойхаус 15, Вендт 36, Тюрам 52, Вольф 80 – Раман 20