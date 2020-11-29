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Боруссия Менхенгладбах - Шальке 4:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Менхенгладбах – Шальке ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 28 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Менхенгладбах - Шальке 4:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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“Шальке” продолжил свою неутешительную серию. В субботу вечером клуб из Гельзенкирхена проиграл гладбахской “Боруссии”. Для “Шальке” это был 25-й подряд матч чемпионата Германии без побед. Аутсайдер лиги хорошо выглядел в первые минуты, и смог сравнять счет после того как Нойхаус вывел хозяев вперед. Однако пропустив второй гол в конце первого тайма “Шальке” уже не смог вернуться в игру. Как итог – разгром 4:1 и последнее место в чемпионате.

Бундеслига, девятый тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Шальке” 4:1

Голы: Нойхаус 15, Вендт 36, Тюрам 52, Вольф 80 – Раман 20

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии видео видеоповторы Маркус Тюрам
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