Форвард Боруссии М может перейти в Манчестер Сити

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

По данным источника, 23-летний француз уже в летнее трансферное окно переедет в Англию, если стороны договорятся о компенсации. Тюрам пришел в "Боруссию" в 2019 году из "Генгама" за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Тюрам провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.