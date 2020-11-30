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Форвард Боруссии М может перейти в Манчестер Сити
Гвардиола нуждается в усилении линии атаки
Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.
По данным источника, 23-летний француз уже в летнее трансферное окно переедет в Англию, если стороны договорятся о компенсации. Тюрам пришел в "Боруссию" в 2019 году из "Генгама" за 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Тюрам провел 9 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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