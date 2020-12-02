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Алаба хочет получать не менее 15 миллионов евро в год

Германия
(1 голосов)

Уже есть претенденты

Алаба хочет получать не менее 15 миллионов евро в год
Новина українською

Защитник "Баварии" Давид Алаба близок к уходу из клуба в качестве свободного агента из клуба, пишет журналист Николо Скира.

Читайте такжеПоявился ещё один претендент на Алабу

По данным источника, на 28-летнего австрийца, у которого летом 2021 года заканчивается контракт, претендует "Ювентус", "ПСЖ" и "Челси". При этом сам игрок хочет получить 4-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Алаба провел 14 матчей за "Баварию", в которых забил гол.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (2)
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NikosFutboloidos (Chop)
02.12.2020 в 16:30
Давно потрібно вводити стелю зарплат і трансферів у футболі. А то якийсь вибачте соціальний маразм.
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Ergevision (KR)
02.12.2020 в 16:51
Ага, его дедушка или прадедушка, небось, рубил тростник на плантации за миску похлёбки, а у этих аппетиты прям как у пушкинской старухи, возжелавшей стать владычицей морскою.
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