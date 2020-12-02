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Алаба хочет получать не менее 15 миллионов евро в год
Уже есть претенденты
Защитник "Баварии" Давид Алаба близок к уходу из клуба в качестве свободного агента из клуба, пишет журналист Николо Скира.
Читайте такжеПоявился ещё один претендент на Алабу
По данным источника, на 28-летнего австрийца, у которого летом 2021 года заканчивается контракт, претендует "Ювентус", "ПСЖ" и "Челси". При этом сам игрок хочет получить 4-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Алаба провел 14 матчей за "Баварию", в которых забил гол.
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Комментарии (2)
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NikosFutboloidos (Chop)
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