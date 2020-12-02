Алаба хочет получать не менее 15 миллионов евро в год

Защитник "Баварии" Давид Алаба близок к уходу из клуба в качестве свободного агента из клуба, пишет журналист Николо Скира.

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По данным источника, на 28-летнего австрийца, у которого летом 2021 года заканчивается контракт, претендует "Ювентус", "ПСЖ" и "Челси". При этом сам игрок хочет получить 4-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Алаба провел 14 матчей за "Баварию", в которых забил гол.