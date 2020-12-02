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Бавария хочет подписать двух игроков Боруссии М
Флик лично заинтересован в этом трансфере
Мюнхенская "Бавария" планирует в следующем сезоне приобрести полузащитников мёнхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закарию и Флориана Нойхауса, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.
Игроки находятся на первых позициях в трансферном списке "Баварии" в наступающем сезоне. "Боруссия" сейчас ведёт переговоры о продлении контракта с Закарией, клуб готов включить в соглашение пункт о выкупе. Если переговоры окажутся безуспешными, Дениса придётся продать летом, чтобы получить прибыль от трансфера. В таком случае его стоимость составит более € 40 млн.
Трансфер Нойхауса оценивается примерно в такую же сумму. Контракт 23-летнего немца действителен до 2024 года, однако его очень хочет подписать главный тренер "Баварии" Ханси Флик.
В этом сезоне 24-летний Закария во всех турнирах провёл 4 матча и не отметился результативными действиями. Нойхаус сыграл 15 матчей, забил 4 мяча, отдал 3 голевые передачи.
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