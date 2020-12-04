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Защитник Баварии – лучший футболист Канады в 2020 году

Германия
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Защитник Баварии – лучший футболист Канады в 2020 году
Новина українською

Левый крайний защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020-м – об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

В этом году 20-летний исполнитель выиграл с "красными" чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он стал первым канадцем, который выиграл ЛЧ.

Интересно, что в июне, в матче 32-го тура Бундеслиги против "Вердера", Альфонсо установил новый рекорд скорости в немецком первенстве – 19-летний канадец разогнался до 36,51 км/ч.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Канада Альфонсо Дэвис
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