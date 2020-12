Защитник Баварии – лучший футболист Канады в 2020 году

Левый крайний защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020-м – об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

В этом году 20-летний исполнитель выиграл с "красными" чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он стал первым канадцем, который выиграл ЛЧ.

Alphonso Davies is the 2020 Canadian Player of the Year presented by @AllstateCanada ????⚽️????#TheBestInCanada ???????? pic.twitter.com/01LpGlndeO