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Защитник Баварии – лучший футболист Канады в 2020 году
Других объективно нет
Левый крайний защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2020-м – об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
В этом году 20-летний исполнитель выиграл с "красными" чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он стал первым канадцем, который выиграл ЛЧ.
Alphonso Davies is the 2020 Canadian Player of the Year presented by @AllstateCanada ????⚽️????#TheBestInCanada ???????? pic.twitter.com/01LpGlndeO— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) December 3, 2020
Интересно, что в июне, в матче 32-го тура Бундеслиги против "Вердера", Альфонсо установил новый рекорд скорости в немецком первенстве – 19-летний канадец разогнался до 36,51 км/ч.
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