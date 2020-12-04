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Флик рассказал о состоянии Киммиха
Игрок близок к возвращению на поле
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии травмированного Йозуа Киммиха.
25-летний футболист получил повреждение 7 ноября в матче 7-го тура Бундеслиги "Боруссия" — "Бавария" (3:2). Из-за этой травмы игроку пришлось перенести операцию на наружном мениске. Ориентировочно, Киммих должен восстановиться в январе.
"Если бы это было его дело, он бы уже завтра провел на поле шестьдесят минут. Но мы не будем торопить события. Он будет набирать форму день за днем", — цитирует Флика официальный сайт "Баварии".
В нынешнем сезоне немец провел 11 матчей за команду, отметившись 3 голами и 7-ю результативными передачами.
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