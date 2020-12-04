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Куман прокомментировал возможное возвращение Неймара в Барселону
Рональд был бы рад такому варианту
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем 12-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" высказался о слухах о возвращении Неймара в команду.
"Не люблю говорить о ком-то индивидуально, но как тренеру мне, конечно, нравится видеть лучших в мире вместе. Если эти двое окажутся в одном клубе, даже лучше, — цитирует Кумана Sport.es.
В СМИ сообщалось, что Неймар готов продлить с ПСЖ контракт, если парижане подпишут летом Месси.
Футболисты вместе выступали в "Барселоне" с 2013 по 2017 год.
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