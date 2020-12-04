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Левандовский — об отмене Золотого мяча: Я провёл свой лучший сезон
Форвард расстроен, что именно в этом сезоне отменили награду
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году.
"Кто-то решил, что в этом году не будет вручён „Золотой мяч“. Возможно, это решение было поспешным, потому что остальные трофеи остались. Многие игроки, тренеры и журналисты знают, что я провёл свой лучший сезон.
Мы сделали то, что сделали, и это было впечатляюще. Рад, что все это видели. Эти трофеи — нечто потрясающее. Но в то же время я знаю, что каждая индивидуальная награда принадлежит всей команде. Команде непросто играть без нападающего, но и форвард без команды не сможет", — приводит слова Левандовского Daily Mail.
Это первый год без "Золотого мяча" за всё время существования приза – с 1956 года.
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