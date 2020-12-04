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Левандовский — об отмене Золотого мяча: Я провёл свой лучший сезон

Германия
(3 голосов)

Форвард расстроен, что именно в этом сезоне отменили награду

Левандовский — об отмене Золотого мяча: Я провёл свой лучший сезон
Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году.

"Кто-то решил, что в этом году не будет вручён „Золотой мяч“. Возможно, это решение было поспешным, потому что остальные трофеи остались. Многие игроки, тренеры и журналисты знают, что я провёл свой лучший сезон.

Мы сделали то, что сделали, и это было впечатляюще. Рад, что все это видели. Эти трофеи — нечто потрясающее. Но в то же время я знаю, что каждая индивидуальная награда принадлежит всей команде. Команде непросто играть без нападающего, но и форвард без команды не сможет", — приводит слова Левандовского Daily Mail.

Это первый год без "Золотого мяча" за всё время существования приза – с 1956 года.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (2)
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RockNRoLLa (IF)
04.12.2020 в 17:47
Звичайно ж це маразм. Якщо не скасували проведення матчів і взагалі не був скасований весь розіграш ЛЧ/ЛЄ, а також завершились всі національні чемпіонати, то ці клоуни не мали ніякого права скасовувати вручення нагороди. А Левандос провів дійсно видатний сезон і на 100% заслужив Золотий М'яч
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Spokoyno (Киев)
04.12.2020 в 17:47
ЦЕ ТАК! Утім світ та футбол переживає небувалу кризу І відповідно умови були неНОРМАЛЬНІ... Це навіть не дощові перегони у Формулі 1... А якісь заїзд у багнюці, коли і виїжджали всі не в один час. Але дійсно з такою грою Левандовський минулого сезону міг претендувати на ЗМ. Принаймні у трійці Роберт був би обов'язково.
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