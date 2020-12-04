Бундеслига. Кшиштоф Пентек принес победу Герте в берлинском дерби

“Унион” не проигрывал с первого тура Бундеслиги и перед берлинским дерби опережал “Герту” в турнирной таблице на восемь очков. Называть команду Урса Фишера явным фаворитом было бы преувеличением, но шансы “Униона”, как минимум продолжить свою серию без поражений, были неплохими. Тем не менее, матч сложился крайне неудачно для восточных берлинцев.

“Унион” сознательно отдал инициативу “Герте”, зная, что “Старая дама” не очень сильна в позиционной атаке. План “Униона” работал – “Герта” не знала, как атаковать, а гости провели голевую контратаку. Ингвартсен фантастически разобрался с двумя соперниками и точно дал пас на ход Авонийи – 1:0.

Однако забив гол “Унион” сразу же оказался в меньшинстве. Андрих исполнил удар кунг фу и ударил Тузара ногой по голове.

Оставшись вдесятером “Унион” еще сильнее прижался к своим воротам, но в первом тайме “Герта” так и не придумала, как подступиться к воротам Люте.

Бруно Лаббадиа решил действовать смело и уже в перерыве сделал две атакующие замены. Риск оправдал себя. “Герта” почти сразу же сравняла счет (Пекарик), а в последние 15 минут дожала совсем уставшего соперника. Дубль сделал уже немного подзабытый Кшиштоф Пентек. Что что, а находить моменты в штрафной соперника поляк не разучился.

3:1. Матч мог бы сложиться по-другому, если бы “Унион” не играл вдесятером с 23-й минуты.

Бундеслига, десятый тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Унион” Берлин 3:1

Голы: Пекарик 51, Пентек 74, Пентек 77 – Авонийи 20

“Герта”: Шволов – Пекарик (Зефейк 90+2), Боята, Торунарига, Платтенхардт – Штарк, Гендузи – Тузар (Дилросун 46), Дарида (Пентек 46), Кунья (Лекки 90+2) – Лукебакио (Миттельштедт 85)

“Унион”: Люте – Рюэрсон (Беккер 82), Кнохе, Фридрих – Ленц (Гиссельманн 78), Премель (Тойхерт 83), Андрих, Триммель (Бюльтер 78) – Инвартсен – Авонийи (Грисбек 54), Крузе

Предупреждения: Кунья 84 – Триммель 35, Рюэрсон 52, Ленц 64

Удаление: Андрих 23