  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Кшиштоф Пентек принес победу Герте в берлинском дерби
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Кшиштоф Пентек принес победу Герте в берлинском дерби

Германия
(1 голосов)

Унион 70 минут провел в меньшинстве

Бундеслига. Кшиштоф Пентек принес победу Герте в берлинском дерби
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Унион” не проигрывал с первого тура Бундеслиги и перед берлинским дерби опережал “Герту” в турнирной таблице на восемь очков. Называть команду Урса Фишера явным фаворитом было бы преувеличением, но шансы “Униона”, как минимум продолжить свою серию без поражений, были неплохими. Тем не менее, матч сложился крайне неудачно для восточных берлинцев.

“Унион” сознательно отдал инициативу “Герте”, зная, что “Старая дама” не очень сильна в позиционной атаке. План “Униона” работал – “Герта” не знала, как атаковать, а гости провели голевую контратаку. Ингвартсен фантастически разобрался с двумя соперниками и точно дал пас на ход Авонийи – 1:0.

Однако забив гол “Унион” сразу же оказался в меньшинстве. Андрих исполнил удар кунг фу и ударил Тузара ногой по голове.

Оставшись вдесятером “Унион” еще сильнее прижался к своим воротам, но в первом тайме “Герта” так и не придумала, как подступиться к воротам Люте.

Бруно Лаббадиа решил действовать смело и уже в перерыве сделал две атакующие замены. Риск оправдал себя. “Герта” почти сразу же сравняла счет (Пекарик), а в последние 15 минут дожала совсем уставшего соперника. Дубль сделал уже немного подзабытый Кшиштоф Пентек. Что что, а находить моменты в штрафной соперника поляк не разучился.

3:1. Матч мог бы сложиться по-другому, если бы “Унион” не играл вдесятером с 23-й минуты.

Бундеслига. Кшиштоф Пентек принес победу Герте в берлинском дерби - изображение 1

Бундеслига, десятый тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Унион” Берлин 3:1

Голы: Пекарик 51, Пентек 74, Пентек 77 – Авонийи 20

“Герта”: Шволов – Пекарик (Зефейк 90+2), Боята, Торунарига, Платтенхардт – Штарк, Гендузи – Тузар (Дилросун 46), Дарида (Пентек 46), Кунья (Лекки 90+2) – Лукебакио (Миттельштедт 85)

“Унион”: Люте – Рюэрсон (Беккер 82), Кнохе, Фридрих – Ленц (Гиссельманн 78), Премель (Тойхерт 83), Андрих, Триммель (Бюльтер 78) – Инвартсен – Авонийи (Грисбек 54), Крузе

Предупреждения: Кунья 84 – Триммель 35, Рюэрсон 52, Ленц 64

Удаление: Андрих 23

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Бундеслига Чемпионат Германии Унион (Берлин) Кшиштоф Пентек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...