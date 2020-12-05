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Бундеслига. Гладбах спасается во Фрайбурге, Кельн отбирает очки у Вольфсбурга
Боруссия Менхенгладбах не может подступиться к первой четверке
Бундеслига, десятый тур
Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
“Кельн” – “Вольфсбург” 2:2
Голы: Тильманн 18, Дуда 43 – Арнольд 29, Вегорст 47
“Кельн”: Тимо Хорн – Честич, Борнаув, Яннес Хорн – Скири – Вольф (Шмитц 88), Озджан (Дрекслер 39), Реджбечай (Андерссон 88), Якобс – Тильманн, Дуда
“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон (Отавио 76), Брукс, Лакруа, Баку – Арнольд, Шлагер – Штеффен (Мармуш 90), Филипп (Гинчек 68), Брекало – Вегорст
Предупреждение: Отавио 90+1
Билефельд, “Шуко-Арена”
“Арминия” Билефельд – “Майнц” 2:1
Голы: Притль 21, Доан 31 – Штегер 82
“Арминия”: Ортега – Брюннер, Нильссон, ван дер Хоорн, Лукоки – Доан, Хартель, Притль, Ябо (Фогльзаммер 64) – Шипплок, Клос (Кунзе 86)
“Майнц”: Центнер – Ньякате, Хак, Сен-Жюст – Аарон Мартин (Онисиво 58), Фернандеш (Штегер 59), Баррейро (Кунде 59), Брозински – Квайсон, Боэтиюс – Матета
Предупреждения: Шипплок 74, Хартель 85, Кунзе 90+4 – Ньякате 49, Сен-Жюст 66
Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”
“Фрайбург” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:2
Голы: Линхарт 32, Грифо 49 (пен.) – Эмболо 23, Плеа 50
“Фрайбург”: Мюллер – Линхарт, Шлоттербек, Гульде – Шмид, Сантамария, Хефлер, Гюнтер – Хелер (Шаллаи 74), Демирович (Петерсен 74), Грифо (Тиль 93)
“Боруссия”: Зоммер – Вендт, Закария (Бенеш 53), Гинтер, Лайнер (Лазаро 64) – Нойхаус, Крамер – Вольф (Тюрам 65), Штиндль, Эмболо – Плеа (Херрманн 79)
Предупреждения: Шлоттербек 25 – Нойхаус 45+1, Плеа 76
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