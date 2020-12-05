Бундеслига. Айнтрахт - Боруссия Дортмунд 1:1. Без Холанда очень сложно

Плохие и хорошие таймы от “Боруссии” Дортмунд сменяют друг друга как день и ночь. BVB забил 22 гола в десяти матчах Бундеслиги, и только три из этих голов были забиты в первые 45 минут. Команда Фавра чаще всего просто отсыпается в первом тайме.

Сегодня Дортмунд играл без Холанда и Геррейру, пожалуй своих двух самых стабильных игроков в атаке. Брандт исполнял роль ложной девятки и был просто невидимым. “Боруссия” упиралась в плотную стену игроков “Айнтрахта”, и по большей части играла вяло и равнодушно. Не все равно было только Рейне и Санчо, которые пытались создать для себя моменты на индивидуальном классе. Санчо мог забивать дважды в первом тайме, но оба раз не смог попасть в ворота.

У ворот Бюрки также было немного действия, но “Айнтрахту” удалось забить один гол. Это было максимально просто. Хинтереггер со своей половины поля отдал лонгболл, Джан не выдержал офсайдную линию, и позволил японцу Камада переиграть Бюрки.

Фавр выпустил после перерыва 16-летнего Мукоко, позволив Брандту вернуться в центр поля. Наконец-то в игре BVB появилось движение, а с ним моменты и удары. Мукоко пока еще очень сыроват, пару раз он принимал неверные решения, есть у юного форварда и некоторые проблемы в технике. Однако других вариантов у Фавра не было – игру нужно было менять.

Во втором тайме Дортмунд прижал “Айнтрахт” к его воротам, и ничего не позволил создать хозяевам. Гол в ворота Траппа назревал и в итоге его забил американец Джио Рейна. 18-летний вингер на дриблинге переиграл Хинтереггера и мощно вколотил мяч в ближний угол.

На большее Дортмунд не хватило – “Айнтрахт” засушил матч. Недаром команда из Франкфурта проиграла только один раз в нынешнем сезоне. Если “Бавария” сегодня переиграет “РБ Лейпциг”, Дортмунд будет отставать от лидера уже на пять очков.

Бундеслига, десятый тур. Франкфурт, “Дойче-Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Боруссия” Дортмунд 1:1

Голы: Камада 9 – Рейна 56

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм, Соу, Роде (Ильзанкер 66), Костич – Баркок (Кор 84), Силва (Дост 74), Камада

“Боруссия”: Бюрки – Загаду, Хуммельс, Джан – Шульц, Витцель, Дауд (Мукоко 46), Морей – Рейна, Санчо – Брандт (Беллингем 74)

Предупреждения: Н’Дика 41, Камада 46, Роде 60, Соу 64, Костич 82, Абрахам 85 – Джан 88