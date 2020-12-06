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Айнтрахт - Боруссия Дортмунд 1:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт – Боруссия Дортмунд ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 5 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Айнтрахт - Боруссия Дортмунд 1:1. Обзор матча и видео голов
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“Боруссия” потеряла очки во втором туре Бундеслиги подряд, сыграв вничью с “Айнтрахтом”. Дортмунд по традиции спал в первом тайме, а Франкфурт смог провести один гол в ворота Бюрки. Джан не усмотрел за Камадой и японец переиграл кипера BVB. “Боруссия” включилась после перерыва и смогла отыграть один гол – впечатляющее соло выполнил Джованни Рейна. В итоге – 1:1.

Бундеслига, десятый тур. Франкфурт, “Дойче-Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Боруссия” Дортмунд 1:1

Голы: Камада 9 – Рейна 56

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Джованни Рейна
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