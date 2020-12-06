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Бавария - РБ Лейпциг 3:3. Обзор матча и видео голов

Германия
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Бавария – РБ Лейпциг ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 5 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - РБ Лейпциг 3:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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“Бавария” и “РБ Лейпциг” сыграли захватывающий матч в десятом туре Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна очень хорошо подготовилась к игре с чемпионом, и захватила инициативу с первых минут. Гол Нкунку после провала в центре поля у “Баварии” был закономерный. Однако “Рекордмайстер” быстро отыгрался – фантастический удар получился у 17-летнего хавбека Мусиалы. Затем “Бавария” вышла вперед после красивой комбинации и гола Мюллера, но РБ быстро сравнял счет – отметился Клюйверт. После перерыва “Лейпциг” снова забил первым (Форсберг), но “Бавария” сравняла счет после очередного мяча Мюллера. 3:3 – обе команды провели хороший матч и поделили очки.

Бундеслига, десятый тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “РБ Лейпциг” 3:3

Голы: Мусиала 30, Мюллер 34, Мюллер 75 – Нкунку 19, Клюйверт 36 Форсберг 48

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии видео Кингсли Коман видеоповторы РБ Лейпциг Эмиль Форсберг Кристофер Нкунку
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