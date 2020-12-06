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Бавария - РБ Лейпциг 3:3. Обзор матча и видео голов
Бавария – РБ Лейпциг ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 5 декабря ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Бавария” и “РБ Лейпциг” сыграли захватывающий матч в десятом туре Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна очень хорошо подготовилась к игре с чемпионом, и захватила инициативу с первых минут. Гол Нкунку после провала в центре поля у “Баварии” был закономерный. Однако “Рекордмайстер” быстро отыгрался – фантастический удар получился у 17-летнего хавбека Мусиалы. Затем “Бавария” вышла вперед после красивой комбинации и гола Мюллера, но РБ быстро сравнял счет – отметился Клюйверт. После перерыва “Лейпциг” снова забил первым (Форсберг), но “Бавария” сравняла счет после очередного мяча Мюллера. 3:3 – обе команды провели хороший матч и поделили очки.
Бундеслига, десятый тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”
Голы: Мусиала 30, Мюллер 34, Мюллер 75 – Нкунку 19, Клюйверт 36 Форсберг 48
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