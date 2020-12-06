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Бундеслига. Шальке остается худшей командой чемпионата
3:0 на Фельтинс-Арене в пользу Леверкузена
Бундеслига, десятый тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
“Шальке” – “Байер” Леверкузен 0:3
Голы: Чау 10 (авт), Баумгартлингер 67, Шик 78
На 72-й минуте Скрцибски не реализовал пенальти (вратарь)
“Шальке”: Лангер – Чау, Кабак, Стамбули, Очипка (Мендиль 83) – Маскарель, Сердар – Скрцибски (Боздоган 83), Бужеляб (Хоппе 65), Раман – Ут
“Байер”: Градецки – Синкгравен, Драгович, Та, Ларс Бендер (Вайзер 83) – Амири, Баумгартлингер, Виртц (Тапсоба 73) – Диаби, Шик (Беллараби 79), Бэйли
Предупреждения: Ут 11, Хоппе 73 – Драгович 58, Та 59, Синкгравен 71
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