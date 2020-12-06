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Бундеслига. Шальке остается худшей командой чемпионата

Германия
(1 голосов)

3:0 на Фельтинс-Арене в пользу Леверкузена

Бундеслига. Шальке остается худшей командой чемпионата
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, десятый тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Байер” Леверкузен 0:3

Голы: Чау 10 (авт), Баумгартлингер 67, Шик 78

На 72-й минуте Скрцибски не реализовал пенальти (вратарь)

“Шальке”: Лангер – Чау, Кабак, Стамбули, Очипка (Мендиль 83) – Маскарель, Сердар – Скрцибски (Боздоган 83), Бужеляб (Хоппе 65), Раман – Ут

“Байер”: Градецки – Синкгравен, Драгович, Та, Ларс Бендер (Вайзер 83) – Амири, Баумгартлингер, Виртц (Тапсоба 73) – Диаби, Шик (Беллараби 79), Бэйли

Предупреждения: Ут 11, Хоппе 73 – Драгович 58, Та 59, Синкгравен 71

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Александар Драгович Патрик Шик
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