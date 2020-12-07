Вертикальный Лейпциг против позиционной Баварии. Тактический анализ лучшего матча выходных

В центральном матче 10 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Лейпциг". Матч с запасом оправдал большие ожидания футбольной общественности. Отрезки образцов высочайшего технико-тактического мастерства в гармонии с нелепыми индивидуальными ошибками породили один из ярчайших футбольных спектаклей во всем европейском футболе.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Базовой схемой "Баварии" по традиции были 4-2-3-1. В принципе, состав мюнхенцев был достаточно предсказуемым и даже на фоне травмированных Дэвиса, Толиссо и Киммиха, он выглядел внушительно. Место в воротах занял Нойер, в обороне сыграли Павар, Зюле, Боатенг и Алаба. Центр поля должны были цементировать Горетцка и Хави Мартинес, а трио атакующих хавбеков составили Коман, Мюллер и Сане. Наконечником атак команды, разумеется, был Левандовски.

Тактическая схема "Лейпцига" - это всегда загадка. Немецкий РБ является одной из наиболее развитых и непредсказуемых в тактическом плане команд. У "Лейпцига" есть свой стиль, и команда Юлиана Нагельсманна отличается четкими принципами построения игры, но "Ред Булл" владеет несколькими тактическими схемами и на практике, в любой момент, в зависимости от особенностей игры и кадрового потенциала соперника, может адаптировать свою игру под оппонента и эффективно действовать по различным формациям.

Только в этом сезоне команда Нагельсманна задействовала до семи базовых тактических схем: 4-2-3-1, 3-4-3, 3-4-2-1, 3-1-4-2, 4-4-2 ромб, 4-2-2-2 и 4-3-3. Именно последний модуль был актуальным в противостоянии с лидером чемпионата Германии. Готовить план на игру с "Лейпцигом" непросто, особенно, если речь идет о подготовке структуры прессинга.

В сравнении с матчем 9 тура Бундеслиги с "Арминией" Нагельсманн произвел 6 замен в стартовом составе, а если сравнивать составы с поединком в Лиге чемпионов с "Истанбулом" у "быков" вышло 3 других игрока. При этом во всех трех матчах РБ действовал по разным схемам.

Нагельсманн не мог рассчитывать на травмированных Лаймера, Клостерманна, Хенрикса и Чхана, у которого диагностировали COVID-19.

"Бавария" – "РБ Лейпциг" - 3:3

Голы: Мусиала 30, Мюллер 34, Мюллер 75 – Нкунку 19, Клюйверт 36 Форсберг 48

"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Боатенг (Ричардс 83), Алаба – Мартинес (Мусиала 25), Горетцка – Сане (Гнабри 64), Мюллер, Коман (Дуглас Коста 83) – Левандовский

"РБ Лейпциг": Гулачи – Анхелиньо, Упамекано, Конате, Мукиэле (Ольмо 72) – Адамс, Забитцер (Кампль 72), Айдара (Серлот 78) – Нкунку, Форсберг (Поульсен 62), Клюйверт (Орбан 78)

Предупреждение: Мукиэле 51

ЭВОЛЮЦИЯ ИГРЫ

На мой взгляд, матч условно можно поделить на четыре временных отрезка – с 1 по 25 минуту, с 25 по 35 минуту, с 35 по 65 минуту и соответственно – с 65 минуты до финального свистка арбитра.

Первый отрезок был за гостями. Нагельсманн великолепно подготовился к противостоянию с "Баварией" и его план на стартовый отрезок матча работал практически безупречно. "Быки" окопались в среднем блоке и максимально интенсивно прессинговали.

Ханс-Дитер Флик явно ошибся с выбором игроков на центральную ось команды. В центре обороны и опорной зоне главный тренер "Баварии" рассчитывал на опытных, но относительно медленных исполнителей – Боатенг, Зюле и Хави Мартинес, Горетцка. Разумеется, если бы Дэвис был здоров, то быстрый Алаба играл бы не слева, а в центре обороны, да и присутствие в лазарете Киммиха и Толиссо не способствовало вариативности в средней линии.

Практически каждый отбор или перехват игроков "Лейпцига" превращался в опасную быструю атаку. Первым плодом стартовой активности "Лейпцига" был угловой на второй минуте матча. Затянувшаяся атака после его розыгрыша завершилась ударом в перекладину от Забитцера. Подавляющее преимущество гостей в этот период игры было материализовано в гол Нкунку. Это была шикарная быстрая атака, которая отлично символизирует стиль игры "Лейпцига". Более вертикальной быстрой атаки просто быть не может.

Началась голевая комбинация после потери мяча в билд-апе и успешного контрпрессинга на своей трети поля.

В этот отрезок, как и в целом в матче, "Бавария" больше владела мячом – 60,5%:39,5%, но по ключевым передачам, как и по ударам по воротам "Лейпциг" имел перевес – 4:2. Кстати, три из четырех ударов "Лейпцига" (и голевой в том числе) на счету Нкунку.

Сейчас можно только гадать, как бы дальше развивались события в матче, если бы не травма Хави Мартинеса? Как это не парадоксально, но повреждение игрока стартового состава в некоторой степени оказалось спасением для хозяев поля. Неуверенно наблюдавший за происходящим доминирование гостей Флик не предпринимал визуально заметных попыток переломить ход игры, но вынужденная замена испанца на семнадцатилетнего воспитанника "Баварии" с английским паспортом внесла серьезные коррективы во взаимодействия игроков "Баварии".

Именно с выходом на поле Мусиала связана революция второго отрезка. Преимущество чемпионов было тотальным, но кратковременным и продлилось 10 минут. Этого времени хватило хозяевам не только для того, чтобы сравнять счет, но и выйти вперед.

Мусиала более быстрый и техничный, креативный хавбек, чем Мартинес. Юноша оказался тем самым необходимым ингредиентом, для нужной химической реакции в действиях команды. Мусиала оживил левый фланг "Баварии". При поддержке Алабы – Коман, Мюллер и Мусиала раз за разом разбивали прессинг гостей и эффективно использовали возникающее фазовое пространство.

После одной из быстрых комбинаций на ударную позицию вывели самого Мусиала – 1:1, а спустя 4 минуты неожиданный герой матча принял непосредственное участие в очередной голевой атаке своей команды. После его полезного действия Левандовский отрезал первую линию обороны, Коман - вторую и Мюллер реализовал выход один на один с Гулачи – 1:2. Перед этим венгерский вратарь откровенно выручил свою команду, вытащив мяч из-под перекладины после пушечного дальнего удара в исполнении Павара.

Столь резкий поворот событий мог отправить в нокдаун кого угодно, но не "Лейпциг". Команда Нагельсманна отлично держит удар. "Быки" возможности моментально отреагировать и одной атакой остудили пыл хозяев поля, тем самым закрыв второй отрезок матча.

После успешного контрпрессинга игроки "Лейпцига" быстро ввели мяч из-за боковой и эффективно воспользовались созданием кратковременного фазового пространства – диагональный перевод в правое полупространство в финальной трети поля, два коротких паса в одно касание и Клюйверт оформил свой первый гол в составе "Лейпцига" - 2:2.

В период с 35 по 65 минуты матча проходила обоюдоострая игра, в которой шансы на успех имели обе команды. В начале второго тайма снова лучше был "Лейпциг". И снова игровое преимущество "быков" было реализовано в быстрый гол. На этот раз "Лейпциг" воспользовался аномальной пассивностью центральных защитников "Баварии", которые провели очередной слабый матч и являются слабым звеном нынешней "Баварии". Если периодически крепкая цепь Флика и рвется, то именно там.

На 48 минуте матча великолепно отыгравший на позиции единственного форварда Форсберг воспользовался ужасной позиционной ошибкой пары центбеков "Баварии" и хладнокровно замкнул подачу с левого фланга в исполнении Анхелиньо – 2:3.

Несмотря на то, что в третьем отрезке "Бавария" имела преимущество по почти всем статистическим показателям, "Лейпциг" по-прежнему был более эффективен. Его проактивный метод обороны и вертикальная игра в атаке привела к еще трем ударам по воротам Нойера, при одном у мюнхенцев. При этом вратарь "Баварии" неоднократно совершал умопомрачительные выходы из ворот и пресекал потенциальные выходы один на один.

Низкие оценки Нойера на статистических ресурсах не отображают его реальный вклад в игру. Мануэль один раз ошибся с выходом в случае с первым голом, но при этом в трех-четырех похожих эпизодах выручил. Зюле и Боатенг, которые явно не успевали за игрой, должны быть благодарны своему голкиперу, который в качестве либеро неоднократно маскировал их провалы.

Как и в первом тайме, было заметно изначальное преимущество команды Флика. "Бавария" элементарно была свежее и имела более благоприятные условия при подготовке к матчу. Мюнхенцы заранее обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов и Флик готовил оптимальный состав непосредственно под этот матч. В игре с "Атлетико" был экспериментальный состав.

В свою очередь "Лейпциг" имел на сутки меньше времени для восстановления и подготовки на "Баварию". К тому же, "быки" продолжают решать свои турнирные задачи в Европе. На неделе у них был энергозатратный матч с "Истанбулом", а уже во вторник команде Нагельсманна предстоит решающий поединок за выход в плей-офф с "Манчестер Юнайтед".

Более тяжелый календарь заставил "Лейпциг" максимально активно действовать на стартовых отрезках обоих таймов. Нагельсманн понимал, что в концовках сорокапятиминуток будут самые тяжелые периоды. Так и было. Именно когда интенсивность действий футболистов РБ спадала, "Бавария" начинала владеть преимуществом и забивала свои голы.

Третий гол хозяев поля, на мой взгляд, в некоторой степени, стал следствием двойной замены Юлиана Нагельсманна на 72 минуте матча. Оборона "Лейпцига" порвалась под давлением хозяев поля сразу после перестроений. Один из многочисленных кроссов хозяев поля завершился эффективной игрой Томаса Мюллера на втором этаже. Ветеран оформил дубль и в целом провел очень качественный матч.

Итоговая карта ударов

ПЕРЕСТРОЕНИЯ В ФАЗАХ ИГРЫ И ТАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

По большому счету, независимо от отрезков и периодов матча, система игры команд не менялась. "Бавария" Флика догматично продолжала наращивать владение и увеличивать интенсивность взаимодействий в финальной трети поля. Глубокая и компактная оборона "Лейпцига" нейтрализовала Левандовски и Сане, но, как мы уже отмечали ранее, вышедший на замену Мусиала сумел активировать в левом полупространстве Комана. В компании с Мюллером, который способен найти свободное пространство, даже будучи замотанным в ковер, они сумели спасти для "Баварии" матч, в котором для хозяев поля могло быть гораздо больше неприятностей, чем было.

"Лейпциг" практически все атакующие действия проводил через полупространства и фланги. "Бавария" в вертикальных зонах демонстрировала более сбалансированные действия, но все же большая часть остроты исходила с фланга Алабы и Комана.

В фазе игры без мяча "Лейпциг" активно шел в контрпрессинг. В этом аспекте гости были достаточно эффективны и, на мой взгляд, именно благодаря ему выдерживали конкуренцию с лучшей командой мира на протяжении всего матча. Если быстро вернуть мяч не получалось, команда Нагельсманна перестраивалась на 4-5-1 и опускалась в низкий блок.

У Баварии в завершающей части атак широту создавали фулбеки, но периодически они могли меняться местами с вингерами, соблюдая структуру – один на фланге, один в полупространстве.

"Бавария" атаковала с очень высокой линией обороны, которую подстраховывал лишь Нойер, соответственно, хозяева также активно использовала контрпрессинг. Но для "Лейпцига" эффективные действия соперника в этом аспекте не были столь опасными, как для хозяев поля. "Быки" не пытались выстраивать позиционные атаки. Своим контролем в первой трети поля они лишь пытались спровоцировать давление оппонентов, выманить "Баварию" "на себя" и длинными продольными и диагональными передачами обрезали большую группу игроков "Баварии". Если нападающим не удавалось зацепиться за мяч, включался контрпрессинг, который и приводил к опасным моментам у ворот Нойера. Если прессинг не срабатывал, "Лейпциг" снова опускался в нижний блок 4-5-1.

На этой схеме – пример быстрого выхода РБ в атаку. Первая передача могла быть от любого игрока и, разумеется, адресовалась необязательно Форсбергу. Гости действовали по ситуации, но всегда пытались играть вертикально и на обострение. Основной принцип подобных комбинаций – пас через линию вперед – назад – вперед в свободную зону. Основной вектор передач – диагональ.

На схеме выше – пример короткого розыгрыша мяча гостей от своих ворот. Единственной целью билд-апа "Лейпцига" было спровоцировать давление. Это было не трудно, далее позиционные атаки "быков" быстро трансформировались в быстрые вертикальные выпады. Несмотря на преимущество "Баварии" в подавляющем большинстве статистических показателей, количество ударов по воротам и xG – 1,5:1,3 подтверждают, что "Лейпциг" не просто не проиграл "Баварии", но и практически не уступал ей по качеству игры.

На последних минутах матча обе команды играли на победу. Это было торжество футбола. "Бавария" пыталась додавить уставшего оппонента, а "Лейпциг" находил в себе силы при первой же возможности отвечать быстрыми атаками. В итоге результат вполне можно считать объективным. Ни одна из команд не заслуживала поражения. В очередной раз Бундеслига подарила более яркие впечатления, чем Лига чемпионов или матчи других топ-чемпионатов Европы.