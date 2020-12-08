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СМИ: Приоритет Баварии - подписание Камавингы
Но он сейчас нужен всем
Мюнхенская "Бавария" намерена укрепить линию полузащиты следующим летом. Об этом сообщает France Football.
Главная цель чемпиона Германии - подписание Эударду Камавингы, который сейчас выступает за "Ренн". Ранее сообщалось, что трансфер покупателям обойдется в минимум 50 миллионов евро.
Читайте такжеСМИ: Ренн может снизить цену на Камавингу
Лоббирует переход - Хасан Салихамиджич, который давно следит за прогрессом француза. В нем он видит замену Хави Мартинесу, который идеально впишется в стиль игры "Баварии".
В текущем сезоне Камавинга успел сыграть 14 матчей.
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Artemanat (Кривой Рог)
08.12.2020 в 19:08
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