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СМИ: Приоритет Баварии - подписание Камавингы

Германия
(1 голосов)

Но он сейчас нужен всем

СМИ: Приоритет Баварии - подписание Камавингы
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" намерена укрепить линию полузащиты следующим летом. Об этом сообщает France Football.

Главная цель чемпиона Германии - подписание Эударду Камавингы, который сейчас выступает за "Ренн". Ранее сообщалось, что трансфер покупателям обойдется в минимум 50 миллионов евро.

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Лоббирует переход - Хасан Салихамиджич, который давно следит за прогрессом француза. В нем он видит замену Хави Мартинесу, который идеально впишется в стиль игры "Баварии".

В текущем сезоне Камавинга успел сыграть 14 матчей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ренн Эдуарду Камавинга
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.12.2020 в 19:08
Шапаренко лучше пускай купят
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