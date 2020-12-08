СМИ: Приоритет Баварии - подписание Камавингы

Мюнхенская "Бавария" намерена укрепить линию полузащиты следующим летом. Об этом сообщает France Football.

Главная цель чемпиона Германии - подписание Эударду Камавингы, который сейчас выступает за "Ренн". Ранее сообщалось, что трансфер покупателям обойдется в минимум 50 миллионов евро.

Читайте также СМИ: Ренн может снизить цену на Камавингу

Лоббирует переход - Хасан Салихамиджич, который давно следит за прогрессом француза. В нем он видит замену Хави Мартинесу, который идеально впишется в стиль игры "Баварии".

В текущем сезоне Камавинга успел сыграть 14 матчей.