Бавария в зимнее трансферное окно надеется подписать контракт с де Йонгом

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг может покинуть команду, несмотря на недавнее продление контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована "Бавария", пытавшаяся заполучить его ещё до трансфера в каталонский клуб. Мюнхенцы намерены переманить Френки, воспользовавшись кризисом в стане сине-гранатовых, затронувшим как игровой, так и финансовый аспект.

"Бавария" уже уведомила агента де Йонга о готовности начать переговоры о переходе. Несмотря на сумму отступных в € 400 млн, прописанную в контракте игрока, который в свою очередь рассчитан до 2026 года, мюнхенцы настроены, что сумма трансфера будет примерно такой же, как при переходе Френки в стан каталонцев – € 75 млн плюс € 11 млн в качестве бонусов.

Де Йонг перешёл в "Барселону" из "Аякса" летом 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 10 матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.