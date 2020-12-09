  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия нашла возможную замену Санчо в чемпионате Нидерландов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия нашла возможную замену Санчо в чемпионате Нидерландов

Германия
(1 голосов)

"Шмели" умеют перехватывать молодых талантов

Боруссия нашла возможную замену Санчо в чемпионате Нидерландов
UA-Футбол
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" начинает искать возможные замены для Джейдона Санчо, если кто-то все-таки подпишет англичанина следующим летом.

Читайте такжеСанчо уведомил боссов Боруссии, что намерен сменить клуб летом

По информации BILD, на радар попал форвард "ПСВ" Донниэл Мален. Молодой голландец в текущем сезоне забил 12 голов, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов.

Отметим, что контракт Малена с "ПСВ" заканчивается летом 2024-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) ПСВ (Эйндховен) Дониэлл Мален
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...