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Боруссия нашла возможную замену Санчо в чемпионате Нидерландов
"Шмели" умеют перехватывать молодых талантов
Дортмундская "Боруссия" начинает искать возможные замены для Джейдона Санчо, если кто-то все-таки подпишет англичанина следующим летом.
По информации BILD, на радар попал форвард "ПСВ" Донниэл Мален. Молодой голландец в текущем сезоне забил 12 голов, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов.
Отметим, что контракт Малена с "ПСВ" заканчивается летом 2024-го.
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