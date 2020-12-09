  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Испания, Англия, Франция. Агент Давида Алабы готов начать переговоры с четырьмя клубами
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания, Англия, Франция. Агент Давида Алабы готов начать переговоры с четырьмя клубами

Германия
(1 голосов)

Австриец твердо решил покинуть Мюнхен

Испания, Англия, Франция. Агент Давида Алабы готов начать переговоры с четырьмя клубами
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Баварии" Давид Алаба занимается поисками нового клуба. Его контракт заканчивается следующим летом и он не намерен его продлевать.

Читайте такжеРумменигге рассказал о переговорах с Алабой по новому контракту

Bild уверяет, что агент австрийца готов начать переговоры с четырьмя командами - "ПСЖ", "Реал", "Барселона" и "Челси". Именно эти клубы в приоритете у Алабы.

Отметим, что Давид в текущем сезоне успел провести 15 матчей и забить один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...