Испания, Англия, Франция. Агент Давида Алабы готов начать переговоры с четырьмя клубами

Защитник "Баварии" Давид Алаба занимается поисками нового клуба. Его контракт заканчивается следующим летом и он не намерен его продлевать.

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Bild уверяет, что агент австрийца готов начать переговоры с четырьмя командами - "ПСЖ", "Реал", "Барселона" и "Челси". Именно эти клубы в приоритете у Алабы.

Отметим, что Давид в текущем сезоне успел провести 15 матчей и забить один гол.