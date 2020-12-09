Германия
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Испания, Англия, Франция. Агент Давида Алабы готов начать переговоры с четырьмя клубами
Австриец твердо решил покинуть Мюнхен
Защитник "Баварии" Давид Алаба занимается поисками нового клуба. Его контракт заканчивается следующим летом и он не намерен его продлевать.
Bild уверяет, что агент австрийца готов начать переговоры с четырьмя командами - "ПСЖ", "Реал", "Барселона" и "Челси". Именно эти клубы в приоритете у Алабы.
Отметим, что Давид в текущем сезоне успел провести 15 матчей и забить один гол.
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