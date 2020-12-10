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Румменигге: Левандовский был лучшим в 2020 году

Германия
(1 голосов)

Председатель правления клуба недоволен тем, что Золотой мяч по итогам этого сезона вручать не будут

Румменигге: Левандовский был лучшим в 2020 году
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что не был согласен с решением отменить "Золотой мяч" в 2020 году, и высказался о выступлении нападающего клуба Роберта Левандовски.

"Роберт был лучшим в 2020 году. Он забил много голов и выиграл пять трофеев. Было действительно невозможно выступить лучше него. Я позвонил Джанни Инфантино, президенту ФИФА, и сказал, что это плохо, что в 2020 году останется дыра в списке лучших игроков мира в связи с отменой "Золотого мяча". Несмотря на коронавирус, главные лиги подошли к концу, и сильнейшие игроки сыграли важную роль даже во время пандемии. Левандовский сделал самый большой вклад", – цитирует Румменигге Tuttosport.

Левандовски в сезоне-2019/2020 забил 34 гола в 31 матче немецкой Бундеслиги, 6 мячей – в 5 встречах в Кубке Германии, а также 15 раз поразил ворота соперников в 10 играх Лиги чемпионов.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Руммениге
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Комментарии (1)
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Timothy (Павлодар)
10.12.2020 в 17:15
Да, когда-то Карл-Хайнц ты был лучшим в Европе.. Абсолютно лучшим в Германии и одним из самых лучших в чемпионате Италии.
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