Румменигге: Левандовский был лучшим в 2020 году

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что не был согласен с решением отменить "Золотой мяч" в 2020 году, и высказался о выступлении нападающего клуба Роберта Левандовски.

"Роберт был лучшим в 2020 году. Он забил много голов и выиграл пять трофеев. Было действительно невозможно выступить лучше него. Я позвонил Джанни Инфантино, президенту ФИФА, и сказал, что это плохо, что в 2020 году останется дыра в списке лучших игроков мира в связи с отменой "Золотого мяча". Несмотря на коронавирус, главные лиги подошли к концу, и сильнейшие игроки сыграли важную роль даже во время пандемии. Левандовский сделал самый большой вклад", – цитирует Румменигге Tuttosport.

Левандовски в сезоне-2019/2020 забил 34 гола в 31 матче немецкой Бундеслиги, 6 мячей – в 5 встречах в Кубке Германии, а также 15 раз поразил ворота соперников в 10 играх Лиги чемпионов.