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Румменигге: Возможно Алаба сменит команду
Игрок не спешит продлевать контракт с Баварией
Председатель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с контрактом защитника Давида Алабы.
Ранее сообщалось, что 28-летний австриец, у которого заканчивается контракт летом 2021 года, может перейти в "Ювентус", "Реал", "Челси" или "ПСЖ".
"Каждая команда правильно думает об усилении себя. Это нормально, что в этой ситуации ведущие клубы думают об Алабе. Теперь он должен принять решение, и, возможно, он сменит команду. А может, он передумает и останется в "Баварии". Посмотрим", — приводит слова Румменигге Tuttosport.
В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей за "Баварию", в которых забил один гол.
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