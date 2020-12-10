Румменигге: Возможно Алаба сменит команду

Председатель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с контрактом защитника Давида Алабы.

Ранее сообщалось, что 28-летний австриец, у которого заканчивается контракт летом 2021 года, может перейти в "Ювентус", "Реал", "Челси" или "ПСЖ".

"Каждая команда правильно думает об усилении себя. Это нормально, что в этой ситуации ведущие клубы думают об Алабе. Теперь он должен принять решение, и, возможно, он сменит команду. А может, он передумает и останется в "Баварии". Посмотрим", — приводит слова Румменигге Tuttosport.

В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей за "Баварию", в которых забил один гол.