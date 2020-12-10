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Румменигге: Возможно Алаба сменит команду

Германия
(1 голосов)

Игрок не спешит продлевать контракт с Баварией

Румменигге: Возможно Алаба сменит команду
Новина українською

Председатель "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с контрактом защитника Давида Алабы.

Ранее сообщалось, что 28-летний австриец, у которого заканчивается контракт летом 2021 года, может перейти в "Ювентус", "Реал", "Челси" или "ПСЖ".

"Каждая команда правильно думает об усилении себя. Это нормально, что в этой ситуации ведущие клубы думают об Алабе. Теперь он должен принять решение, и, возможно, он сменит команду. А может, он передумает и останется в "Баварии". Посмотрим", — приводит слова Румменигге Tuttosport.

В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей за "Баварию", в которых забил один гол.

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В статье: Давид Алаба Карл-Хайнц Румменигге Карл-Хайнц Руммениге
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
10.12.2020 в 18:31
И что, они не задумались раньше продлить с ним контракт? Или он хитро их послал, и сейчас будет себе супер-условия выторговывать?
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