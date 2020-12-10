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Мог претендовать на Пушкаша. Сумасшедший гол Лазаро признан лучшим в ноябре в Германии
Красотища
Бундеслига подводит итоги ноября. Был назван лучший гол последнего осеннего месяца.
Награду забрал Валентино Лазаро, который защищает цвета "Боруссии". Полузащитнику удался шикарный удар скорпиона, которым он поразил ворота "Байера".
Stunning from every angle ????????@valentinolazaro picks up November's Goal of the Month award with this fantastic finish ???? pic.twitter.com/i0xL5b2eHG— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 10, 2020
Напомним, что совсем скоро будет вручена премия имени Пушкаша за лучший гол года.
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