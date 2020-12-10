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Мог претендовать на Пушкаша. Сумасшедший гол Лазаро признан лучшим в ноябре в Германии

Германия
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Красотища

Мог претендовать на Пушкаша. Сумасшедший гол Лазаро признан лучшим в ноябре в Германии
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига подводит итоги ноября. Был назван лучший гол последнего осеннего месяца.

Награду забрал Валентино Лазаро, который защищает цвета "Боруссии". Полузащитнику удался шикарный удар скорпиона, которым он поразил ворота "Байера".

Напомним, что совсем скоро будет вручена премия имени Пушкаша за лучший гол года.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Валентино Лазаро
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