Бундеслига. Вольфсбург вырвал победу над Айнтрахтом

“Айнтрахт” до сегодняшнего матча сыграл в Бундеслиге семь раз вничью. Это больше всех в чемпионате Германии. Вторая команда по количеству ничьих – “Вольфсбург” (6). Неудивительно, и что в матче между собой “Вольфсбург” и “Айнтрахт” едва не поделили между собой очки. Однако против этого выступил форвард “волков” Вауг Вегорст.

Матч совершенно не был похож на ничейный. “Айнтрахт” как обычно проспал старт матча, и позволил хозяевам создать уйму моментов. Если бы не кипер Франкфурта Кевин Трапп и не каркас его ворот, “Айнтрахт” в первом тайме должен был пропускать как минимум трижды.

После перерыва “Вольфсбург” продолжил транжирить моменты, а затем сам едва не пропустил после редкой атаки “Айнтрахта”, но Костич ударил выше ворот. И все же гости забили первыми. Центрбек “Вольфсбурга” Брукс привез пенальти в свои ворота, и удар с точки точно реализовал Дост.

Но “Вольфсбург” довольно-таки быстро отыгрался. И здесь не обошлось без пенальти. Филипп попал мячом в руку Ильзанкеру, одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Вегорст. А за две минуты до конца основного времени нидерландский форвард забил второй гол, в одно касание замкнув прекрасный пас от Шлагера. Всего Вегорст забил уже девять голов в чемпионате.

“Вольфсбург” сделал камбэк и избежал своего первого поражения в сезоне. “Айнтрахт” разочаровал и игрой, и результатом. Франкфуртская команда не может выиграть уже в восьмом матче подряд.

Бундеслига, 11-й тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Айнтрахт” Франкфурт 2:1

Голы: Вегорст 76, Вегорст 88 – Дост 63 (пен.)

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон – Шлагер, Арнольд – Баку (Виллиам 90+4), Филипп (Клаус 90+2), Брекало (Бялек 70) – Вегорст

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Абрахам – Ильзанкер (Юнес 90) – Костич, Роде (Баркок 85), Соу, Дурм (да Коста 85) – Камада, Дост

Предупреждения: Лакруа 42, Брекало 59, Брукс 62, Шлагер 82, Вегорст 87 – Н’Дика 15, Дост 90+3